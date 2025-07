Liberan a esposa de veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de EEUU detenida por ICE

La esposa de un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos fue liberada de la detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras la intervención del senador John Kennedy, un republicano de Luisiana que apoyó la estricta política de inmigración del presidente Donald Trump.

Hasta esta semana, la ciudadana mexicana Paola Clouatre había sido una de las decenas de miles de personas que se encontraron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras el gobierno federal continuó presionando a los agentes de inmigración para arrestar a 3.000 personas al día sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.

Correos electrónicos revisados por The Associated Press mostraron que la oficina de Kennedy solicitó el viernes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) su liberación después de que un juez detuviera su orden de deportación a principios de esa semana. Para el lunes, ella había salido de un centro de detención remoto del ICE en el norte de Luisiana y estaba en casa en Baton Rouge con su esposo, el veterano Adrian Clouatre, y sus dos hijos pequeños.

La representante de servicios a los constituyentes de Kennedy, Christy Tate, felicitó a Adrian Clouatre por la liberación de su esposa y le agradeció por su servicio militar. “Estoy muy feliz por ti y tu familia”, escribió Tate en un correo electrónico enviado a Adrian Clouatre. "¡Dios es realmente grande!".

La oficina de Kennedy fue considerada “fundamental” en la interacción con el Departamento de Seguridad Nacional, según Carey Holliday, el abogado de la familia. La oficina de Kennedy no proporcionó más comentarios.

Otro republicano de Luisiana, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, también intervino recientemente con el DHS para asegurar la liberación de una madre iraní de la detención del ICE que causó indignación generalizada. La mujer había vivido durante décadas en Nueva Orleans.

Kennedy fue un firme defensor de las políticas de inmigración de Trump. “La inmigración ilegal es ilegal — duh”, publicó Kennedy en su página de Facebook el 17 de julio, en medio de una serie de apariciones en los medios criticando los esfuerzos para evitar que los agentes del ICE realicen arrestos. Sin embargo, en abril, criticó al gobierno de Trump por deportar erróneamente a un hombre de Maryland.

El Departamento de Seguridad Nacional le dijo previamente a AP que consideraba que Clouatre estaba “ilegalmente” en el país.

Una cadena de correos electrónicos compartida por Adrian Clouatre mostró que el abogado de la familia se comunicó con la oficina de Kennedy a principios de junio después de que Paola Clouatre fue detenida a finales de mayo.

Tate recibió los documentos judiciales de Paola Clouatre a principios de julio y dijo que luego contactó al ICE, según el intercambio de correos electrónicos.

El 23 de julio, un juez de inmigración detuvo la orden de deportación de Paola Clouatre. Después de que Adrian Clouatre notificó a la oficina de Kennedy, Tate dijo que “envió la solicitud de liberación” de Paola Clouatre al DHS y compartió una copia de la moción del juez con la agencia, de acuerdo con los correos electrónicos.

En un correo electrónico enviado varios días después, Tate dijo que el ICE le informó que “continúa tomando decisiones de custodia caso por caso basándose en las circunstancias específicas de cada caso” y había recibido la decisión del juez de la oficina de Kennedy “para su consideración”. Al siguiente día hábil, Paola Clouatre fue puesta en libertad.

“Continuaremos manteniéndolos a usted, su familia y a otros que están experimentando los mismos problemas en nuestras oraciones”, escribió Tate en un correo electrónico a Adrian Clouatre. “Si necesita nuestra asistencia en el futuro, por favor contáctenos”.

Paola Clouatre había sido detenida por los agentes del ICE el 27 de mayo durante una cita relacionada con su solicitud de tarjeta de residencia permanente, también conocida como “green card”.

Ella había ingresado al país como menor con su madre desde México hace más de una década y fue procesada legalmente mientras buscaba asilo, según ella, su esposo y su abogado. Pero la madre de Clouatre no se presentó a una audiencia en la corte, lo que llevó a un juez a emitir una orden de deportación contra Paola Clouatre en 2018, aunque para ese entonces ella se había distanciado de su madre y estaba sin hogar.

Adrian Clouatre señaló que desearía que la agencia “realmente considerara las circunstancias” antes de detener a personas como su esposa. “No debería ser simplemente como un ‘Oh, son ilegales, póngalos bajo custodia del ICE’”.

Después de reunirse con su hija lactante y de acurrucarse con su hijo pequeño, Paola Clouatre comentó a AP que se siente como una madre de nuevo. “Me sentía mal”, dijo sobre la detención. “Sentía que le había fallado a mis hijos”.

Probablemente será un proceso judicial de varios años hasta que los procedimientos de la corte de inmigración de Paola Clouatre se cierren formalmente, pero las cosas parecen prometedoras, y debería poder obtener su “green card” eventualmente, dijo su abogado.

Por ahora, porta una tobillera de rastreo, pero aún puede retomar la vida donde la dejó, dice su esposo. El día de su arresto en Nueva Orleans, la pareja había planeado probar algunos de los famosos pasteles franceses de la ciudad conocidos como beignets y su esposo dice que finalmente tendrán esa oportunidad de nuevo: “Vamos a recuperar ese día”.

Brook es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

