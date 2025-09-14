En vivo

Mundo

La vicepresidenta española pide la exclusión de Israel de eventos deportivos

Yolanda Díaz afirmó que “Israel no puede participar en ningún evento” tras la suspensión de la Vuelta Ciclista a España en Madrid por manifestantes propalestino

14/09/2025 | 15:33Redacción Cadena 3

FOTO: Protesta en España (Redes Sociales)

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, encendió la polémica este domingo al declarar que "Israel no puede participar en ningún evento" deportivo, luego de que manifestantes propalestinos lograran suspender el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.

"Israel no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio", escribió Díaz, líder del partido de izquierda Sumar, en sus redes sociales. La vicepresidenta se congratuló por la suspensión de la prueba ciclista: "La sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta".

La suspensión de la Vuelta Ciclista a España por las protestas

Las declaraciones de Díaz se produjeron tras el caótico desenlace de la Vuelta, que tuvo que ser interrumpida a unos 56 kilómetros de la meta debido a las protestas propalestinas en varias calles del centro de Madrid.

Según informó la agencia EFE, a pesar de un amplio dispositivo policial de 1.100 agentes, los manifestantes lograron traspasar el perímetro de seguridad y ocupar la calzada, cortando tramos del recorrido en protesta por la participación del equipo ciclista Israel - Premier Tech.

La Policía intentó despejar la ruta con cargas, pero un grupo de manifestantes consiguió detener al pelotón. Ante los enfrentamientos en la zona de meta, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas buscaron refugio.

Finalmente, tras conversaciones con el director de carrera, se tomó la decisión de suspender definitivamente la Vuelta. Las protestas contra el equipo israelí se habían repetido a lo largo de todo el país, especialmente en Bilbao a principios de septiembre. Bajo el lema "Ciclismo sin sionismo", el Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) había convocado a manifestarse en la capital española para la etapa final.

Lectura rápida

¿Qué declaró Yolanda Díaz? La vicepresidenta afirmó que Israel no puede participar en eventos deportivos por su comportamiento en el conflicto con Palestina.

¿Dónde se suspendió la Vuelta Ciclista? La Vuelta Ciclista a España fue suspendida en Madrid, a 56 kilómetros de la meta.

¿Por qué se suspendió la Vuelta? Fue suspendida debido a las protestas propalestinas que interrumpieron el evento.

¿Quiénes llevaron a cabo las protestas? Los manifestantes propalestinos, apoyados por el Comité Palestino del BDS, organizaron las protestas.

¿Cuándo ocurrió la suspensión? La suspensión de la Vuelta ocurrió el domingo 14 de septiembre de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

