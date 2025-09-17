La tormenta tropical Gabrielle se formó en el Atlántico, lejos de tierra según meteorólogos

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Gabrielle se formó el miércoles en el océano Atlántico, pero estuvo lejos de tierra, dijeron los meteorólogos.

Gabrielle se encontró a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. La tormenta tropical “poco definida” se movió hacia el nornoroeste a 35 km/h (22 mph), indicaron los meteorólogos.

El servicio predijo pocos cambios en la intensidad durante los próximos días e indicó que podría intensificarse el fin de semana.

No se emitieron avisos y tampoco se previeron efectos en tierra.