La tormenta tropical Gabrielle se formó en el Atlántico, lejos de tierra según meteorólogos
La tormenta tropical Gabrielle se formó en el océano Atlántico, a más de 1.600 km de las Islas de Sotavento del Norte. Sus vientos máximos alcanzaron los 72 km/h, sin riesgo de afectar tierra.
17/09/2025 | 12:20Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
MIAMI (AP) — La tormenta tropical Gabrielle se formó el miércoles en el océano Atlántico, pero estuvo lejos de tierra, dijeron los meteorólogos.
Gabrielle se encontró a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. La tormenta tropical “poco definida” se movió hacia el nornoroeste a 35 km/h (22 mph), indicaron los meteorólogos.
El servicio predijo pocos cambios en la intensidad durante los próximos días e indicó que podría intensificarse el fin de semana.
No se emitieron avisos y tampoco se previeron efectos en tierra.
Lectura rápida
¿Qué se formó en el océano Atlántico? La tormenta tropical Gabrielle se formó lejos de tierra.
¿Quién informó sobre Gabrielle? El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos fue quien reportó la tormenta.
¿Cuándo se formó la tormenta? Gabrielle se formó el miércoles.
¿Dónde se encontraba la tormenta? Estuvo a más de 1.600 kilómetros de las Islas de Sotavento del Norte.
¿Cómo se movió la tormenta? La tormenta se movió hacia el nornoroeste a 35 km/h.
¿Por qué no se emitieron avisos? No se previeron efectos en tierra.
[Fuente: AP]