En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La tormenta tropical Gabrielle se formó en el Atlántico, lejos de tierra según meteorólogos

La tormenta tropical Gabrielle se formó en el océano Atlántico, a más de 1.600 km de las Islas de Sotavento del Norte. Sus vientos máximos alcanzaron los 72 km/h, sin riesgo de afectar tierra.

17/09/2025 | 12:20Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Gabrielle se formó el miércoles en el océano Atlántico, pero estuvo lejos de tierra, dijeron los meteorólogos.

Gabrielle se encontró a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. La tormenta tropical “poco definida” se movió hacia el nornoroeste a 35 km/h (22 mph), indicaron los meteorólogos.

El servicio predijo pocos cambios en la intensidad durante los próximos días e indicó que podría intensificarse el fin de semana.

No se emitieron avisos y tampoco se previeron efectos en tierra.

Lectura rápida

¿Qué se formó en el océano Atlántico? La tormenta tropical Gabrielle se formó lejos de tierra.

¿Quién informó sobre Gabrielle? El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos fue quien reportó la tormenta.

¿Cuándo se formó la tormenta? Gabrielle se formó el miércoles.

¿Dónde se encontraba la tormenta? Estuvo a más de 1.600 kilómetros de las Islas de Sotavento del Norte.

¿Cómo se movió la tormenta? La tormenta se movió hacia el nornoroeste a 35 km/h.

¿Por qué no se emitieron avisos? No se previeron efectos en tierra.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho