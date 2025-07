La tasa de fertilidad en Estados Unidos alcanzó su mínimo histórico en 2024

NUEVA YORK (AP) — La tasa de fertilidad en Estados Unidos cayó a un mínimo histórico en 2024 con menos de 1,6 hijos por mujer, según nuevos datos federales publicados el jueves.

Estados Unidos llegó a ser uno de los pocos países desarrollados con una tasa de natalidad que aseguraba que cada generación tuviera suficientes hijos para reemplazarse a sí misma —aproximadamente 2,1 hijos por mujer. Pero la tasa ha ido disminuyendo en Estados Unidos durante casi dos décadas, ya que son más las mujeres que esperar más tiempo para tener hijos o nunca dan ese paso.

La nueva estadística está a la par con las tasas de fertilidad en los países de Europa occidental, según datos del Banco Mundial.

Alarmado por los recientes declives, el gobierno del presidente Donald Trump tomó medidas para aumentar las tasas de natalidad, como emitir una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso y reducir los costos de la fertilización in vitro y respaldar la idea de “bonos para bebés” que podrían alentar a más parejas a tener hijos.

Pero no hay razón para alarmarse, de acuerdo con Leslie Root, investigadora de la Universidad de Colorado Boulder centrada en la fertilidad y la política de población.

“Estamos viendo esto como parte de un proceso continuo de retraso de la fertilidad. Sabemos que la población de Estados Unidos sigue creciendo y todavía tenemos un aumento natural: más nacimientos que muertes”, afirmó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron la estadística de la tasa de fertilidad total con datos de nacimientos actualizados para 2024. A principios de la década de 1960, la tasa de fertilidad total en Estados Unidos era de alrededor de 3,5, pero se desplomó a 1,7 en 1976 después que terminó el periodo de la generación de la posguerra conocido como el Baby Boom. Gradualmente aumentó a 2,1 en 2007 antes de caer de nuevo, aparte de un repunte en 2014. La tasa en 2023 fue de 1,621 y disminuyó ligeramente en 2024 a 1,599, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC.

Las tasas de natalidad están disminuyendo generalmente para las mujeres en la mayoría de los grupos de edad, y eso no parece probable que cambie en el futuro cercano, destacó Karen Guzzo, directora del Centro de Población de Carolina en la Universidad de Carolina del Norte. Las personas se están casando a mayor edad y también están preocupadas por su capacidad para tener el dinero, el seguro de salud y otros recursos necesarios para criar a los hijos en un entorno estable.

“La preocupación no es un buen momento para tener hijos”, y por eso las tasas de natalidad en la mayoría de los grupos de edad no están mejorando, explicó. Al ser consultada sobre las medidas para promover los nacimientos delineadas por el gobierno de Trump, Guzzo dijo que no abordan necesidades más grandes como la licencia parental y el cuidado infantil asequible. “Las cosas que están haciendo son realmente simbólicas y no es probable que cambien las cosas para los estadounidenses reales”, comentó.

Nuevos datos revelan aumento en nacimientos

El nuevo informe de los CDC, que se basa en una revisión más completa de los certificados de nacimiento que los datos provisionales publicados a principios de este año, también mostró un aumento del 1% en los nacimientos, aproximadamente 33.000 más, el año pasado en comparación con el año anterior. Eso llevó el total nacional anual a poco más de 3,6 millones de bebés nacidos.

Pero esto es diferente: los datos provisionales indicaron aumentos en la tasa de natalidad el año pasado para mujeres en sus últimos 20 y 30 años. Sin embargo, el nuevo informe encontró disminuciones en la tasa de natalidad para mujeres en sus 20 y principios de los 30, y ningún cambio para mujeres que se acercan a los 40 años.

¿Qué sucedió? Los funcionarios de los CDC dijeron que se debió a reajustes derivados de un cambio en las estimaciones de población del Censo de Estados Unidos utilizadas para calcular la tasa de natalidad. Eso es plausible, dijo Root. A medida que la población total de mujeres en edad fértil creció debido a la inmigración, compensó pequeños aumentos en los nacimientos de mujeres en esos grupos de edad, explicó.