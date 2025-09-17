En vivo

Mundo

La Reserva Federal reduce la tasa clave en un cuarto de punto y prevé dos recortes más este año

La Reserva Federal recortó su tasa de interés clave en un cuarto de punto y prevé dos recortes más este año mientras crece la preocupación sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

17/09/2025 | 15:14Redacción Cadena 3

FOTO: La Reserva Federal reduce la tasa clave en un cuarto de punto y prevé dos recortes más este año

WASHINGTON (AP) — La Reserva Federal recortó su tasa de interés clave en un cuarto de punto el miércoles y proyectó que lo haría dos veces más este año, mientras crece la preocupación en el banco central sobre la salud del mercado laboral estadounidense.

Es el primer recorte de la Fed desde diciembre y con ello redujo su tasa a corto plazo a aproximadamente 4,1% desde 4,3%. La reserva, liderada por Jerome Powell, había mantenido su tasa sin cambios este año mientras evaluaba el impacto de los aranceles, el endurecimiento de las leyes de inmigración y otras políticas de la administración Trump sobre la inflación y la economía.

Las tasas de interés más bajas podrían abaratar los préstamos para hipotecas, automóviles y tarjetas de crédito, y estimular el crecimiento y la contratación.

“Los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”, dijo la Fed en un comunicado después de su reunión de dos días.

Lectura rápida

¿Qué acción tomó la Reserva Federal? La Reserva Federal recortó su tasa de interés clave en un cuarto de punto.

¿Cuántas reducciones adicionales se prevén? Se previeron dos recortes más en el transcurso del año.

¿Cuál fue la tasa después del recorte? La tasa se redujo a aproximadamente 4,1% desde 4,3%.

¿Quién lidera la Reserva Federal? La Reserva Federal es liderada por Jerome Powell.

¿Qué efecto podrían tener las tasas más bajas? Podrían abaratar préstamos y estimular el crecimiento y la contratación.

[Fuente: AP]

