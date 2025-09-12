La ONU aprobó la “solución de dos Estados” para Israel y Palestina

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes por una amplia mayoría la llamada “Declaración de Nueva York”, un documento que busca revitalizar la solución de los dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. La iniciativa obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.

Entre los países que se opusieron estuvieron Argentina, Estados Unidos, Israel y Hungría, lo que marca un giro drástico en la política exterior argentina respecto a la cuestión palestina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué establece la declaración

El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita y respaldado por la Liga Árabe, condena de forma explícita los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, exige la liberación inmediata de los rehenes aún en poder del grupo y propone que la Franja de Gaza quede bajo control de la Autoridad Palestina, con apoyo de la comunidad internacional.

Además, plantea que Hamas debe entregar las armas y dejar de ejercer autoridad en Gaza, en línea con el objetivo de crear un Estado palestino soberano e independiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cambio de postura argentina

En 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina había reconocido a Palestina como “Estado libre e independiente”. Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la presidencia implicó un cambio profundo: el mandatario no reconoce a Palestina como Estado y ha votado en contra de su ingreso a la ONU en distintas instancias.

Con esta decisión, Argentina se alineó nuevamente con Israel y Estados Unidos en el rechazo a la declaración.

Reacciones internacionales

El gobierno israelí calificó la resolución de “vergonzosa” y acusó a la Asamblea General de haberse convertido en “un circo político desconectado de la realidad”. Según su cancillería, el texto “ignora que Hamas es el único responsable de la continuidad de la guerra”.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron celebró la votación y reiteró su compromiso de reconocer formalmente al Estado palestino, al igual que otros países europeos. “Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados viviendo en paz y seguridad”, expresó en redes sociales.

Lo que viene

La votación tuvo lugar a pocos días de una cumbre clave de la ONU, programada para el 22 de septiembre en Nueva York, que estará copresidida por Francia y Arabia Saudita. Allí, se espera que varios países anuncien formalmente su reconocimiento al Estado palestino.

Actualmente, cerca de tres cuartas partes de los 193 miembros de la ONU reconocen a Palestina, proclamada en el exilio en 1988. Sin embargo, las tensiones en Gaza y los planes de anexión israelíes alimentan las dudas sobre la viabilidad de un Estado palestino en el corto plazo.