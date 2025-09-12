La ONU aprobó la “solución de dos Estados” para Israel y Palestina
La Asamblea General respaldó la declaración que busca revitalizar la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino. Argentina votó en contra.
12/09/2025
FOTO: La ONU aproyó la “solución de dos Estados” para Israel y Palestina
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes por una amplia mayoría la llamada “Declaración de Nueva York”, un documento que busca revitalizar la solución de los dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. La iniciativa obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones.
Entre los países que se opusieron estuvieron Argentina, Estados Unidos, Israel y Hungría, lo que marca un giro drástico en la política exterior argentina respecto a la cuestión palestina.
Tensión en el Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque israelí en Qatar
También lo hicieron, por su lado, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Qué establece la declaración
El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita y respaldado por la Liga Árabe, condena de forma explícita los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, exige la liberación inmediata de los rehenes aún en poder del grupo y propone que la Franja de Gaza quede bajo control de la Autoridad Palestina, con apoyo de la comunidad internacional.
Además, plantea que Hamas debe entregar las armas y dejar de ejercer autoridad en Gaza, en línea con el objetivo de crear un Estado palestino soberano e independiente.
Conflicto y reacciones diplomáticas. Ataque israelí a Qatar indigna a líderes árabes y complica prioridades de EEUU en Oriente Medio
Líderes árabes expresaron su indignación tras el ataque de Israel en Doha. La agresión complica las prioridades de EE. UU. en la región, inquietando a aliados y cuestionando los acuerdos de paz.
El cambio de postura argentina
En 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina había reconocido a Palestina como “Estado libre e independiente”. Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la presidencia implicó un cambio profundo: el mandatario no reconoce a Palestina como Estado y ha votado en contra de su ingreso a la ONU en distintas instancias.
Con esta decisión, Argentina se alineó nuevamente con Israel y Estados Unidos en el rechazo a la declaración.
Reacciones internacionales
El gobierno israelí calificó la resolución de “vergonzosa” y acusó a la Asamblea General de haberse convertido en “un circo político desconectado de la realidad”. Según su cancillería, el texto “ignora que Hamas es el único responsable de la continuidad de la guerra”.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron celebró la votación y reiteró su compromiso de reconocer formalmente al Estado palestino, al igual que otros países europeos. “Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados viviendo en paz y seguridad”, expresó en redes sociales.
Lo que viene
La votación tuvo lugar a pocos días de una cumbre clave de la ONU, programada para el 22 de septiembre en Nueva York, que estará copresidida por Francia y Arabia Saudita. Allí, se espera que varios países anuncien formalmente su reconocimiento al Estado palestino.
Actualmente, cerca de tres cuartas partes de los 193 miembros de la ONU reconocen a Palestina, proclamada en el exilio en 1988. Sin embargo, las tensiones en Gaza y los planes de anexión israelíes alimentan las dudas sobre la viabilidad de un Estado palestino en el corto plazo.
Lectura rápida
¿Qué documento fue aprobado por la Asamblea General de la ONU? La “Declaración de Nueva York”, que busca revitalizar la solución de los dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina.
¿Quiénes impulsaron la declaración? La declaración fue impulsada por Francia y Arabia Saudita, y respaldada por la Liga Árabe.
¿Cuál fue el cambio en la postura de Argentina? Argentina, bajo Javier Milei, dejó de reconocer a Palestina como Estado, alineándose con Israel y Estados Unidos en el rechazo a la declaración.
¿Qué reacción tuvo el gobierno israelí ante la resolución? El gobierno israelí calificó la resolución de “vergonzosa” y acusó a la Asamblea General de ignorar la responsabilidad de Hamas en el conflicto.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la próxima cumbre de la ONU? La cumbre clave de la ONU está programada para el 22 de septiembre en Nueva York.