El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque israelí en Qatar

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) condenó el ataque israelí contra importantes líderes de Hamas en Doha, Qatar, ocurrido el 9 de septiembre y lamentó la pérdida de vidas civiles.

En un boletín de prensa emitido por el presidente del CSNU, Sangjin Kim, los miembros del consejo subrayaron la importancia de una desescalada y expresaron su solidaridad con Qatar.

Los miembros del CSNU subrayaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Qatar y expresaron su apoyo al papel vital que este país desempeña en los esfuerzos de mediación en la región en medio de la guerra en Gaza.

También reiteraron la importancia de los actuales esfuerzos diplomáticos de Qatar, junto con Egipto y Estados Unidos, y pidieron a las partes aprovechar la oportunidad en favor de la paz, de acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenaron el reciente ataque israelí contra el territorio qatarí durante una conversación telefónica mantenida el jueves.

Durante la conversación, calificaron el ataque como una violación de la soberanía de Qatar y una amenaza para la seguridad y estabilidad regional, según informó la Agencia de Noticias de los Emiratos.

Los dos jefes de Estado destacaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para establecer un Estado palestino independiente basado en la solución de dos Estados, que consideran como el camino hacia una paz duradera en la región.

También reafirmaron su rechazo a cualquier intento israelí de anexionar partes de Cisjordania u otros territorios palestinos ocupados, o de desplazar por la fuerza a los palestinos, advirtiendo que tales acciones socavarían la estabilidad regional y obstaculizarían la aplicación de la solución de dos Estados de conformidad con el derecho internacional.