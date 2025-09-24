La moneda iraní alcanza un mínimo histórico previo al discurso en la ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — El rial iraní cayó a un nuevo mínimo histórico el miércoles, alcanzando 1.074.000 por dólar estadounidense justo antes de que el presidente Masoud Pezeshkian se dirigiera a las Naciones Unidas.

La caída de la moneda siguió al rechazo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, a mantener conversaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

El anuncio de Jamenei probablemente limitó la diplomacia que Pezeshkian y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, podrían haber realizado en Nueva York. También sugirió que las conversaciones de último minuto entre Irán y las naciones europeas no detendrían la inminente reimposición de sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear. El plazo de 30 días para evitar las sanciones terminaría el domingo.

Francia, Alemania y Reino Unido activaron el mecanismo para reinstaurar sanciones —a menos que se logre un acuerdo de último minuto— debido al incumplimiento de Irán con las condiciones de un acuerdo nuclear de 2015 destinado a evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.

La reimposición de sanciones fue diseñada para ser a prueba de vetos en la ONU. Inició un plazo de 30 días para la reanudación de sanciones a menos que Occidente e Irán alcanzaran un acuerdo diplomático.

Las naciones europeas informaron que estarían dispuestas a extender el plazo, si Irán reanudara las negociaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear, permitiera el acceso de inspectores nucleares de la ONU a sus sitios nucleares y diera cuenta de los más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que el organismo de control de la ONU sostiene que tiene. Irán es la única nación en el mundo que enriquece uranio hasta un 60% —un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico— que no tiene un programa de armas.

Si no había acuerdo esta semana, las sanciones se reactivarían automáticamente el domingo. Eso congelaría nuevamente los activos iraníes en el extranjero, detendría los acuerdos de armas con Teherán y penalizaría cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas, apretando aún más la tambaleante economía del país.

A principios de este mes, el organismo de control nuclear de la ONU y Irán firmaron un acuerdo mediado por Egipto para allanar el camino para reanudar la cooperación, incluyendo formas de relanzar las inspecciones de las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, ese acuerdo aún no se implementó completamente.

En julio, Pezeshkian había firmado una ley adoptada por el parlamento de su país que suspendió toda cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso siguió a la guerra de 12 días de Israel con Irán en junio, durante la cual Israel y Estados Unidos bombardearon sitios nucleares iraníes.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, aunque las naciones occidentales y el OIEA con sede en Viena evalúan que Teherán tuvo un programa activo de armas nucleares hasta 2003. Jamenei afirmó nuevamente el martes que Irán no busca bombas atómicas.

“No tenemos una bomba nuclear y no tendremos una, y no planeamos usar armas nucleares”, afirmó Jamenei.

Sin embargo, agregó: “La ciencia no será destruida por amenazas y bombardeos”.

