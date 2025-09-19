En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random sábado

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La Junta Nacional de Justicia de Perú suspende a la fiscal general Delia Espinoza

La fiscal general Delia Espinoza fue suspendida por seis meses por no obedecer una orden de la Junta Nacional de Justicia para entregar su cargo a Patricia Benavides, suspendida previamente por investigar a la justicia.

19/09/2025 | 23:39Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

LIMA (AP) — La Junta Nacional de Justicia, el órgano que nombra y sanciona magistrados, suspendió el viernes por seis meses a la fiscal general Delia Espinoza, quien durante su gestión denunció por diversos delitos a diversos funcionarios, incluidos legisladores, ministros y la presidenta Dina Boluarte, y pidió la disolución del partido Fuerza Popular.

En un procedimiento disciplinario, la Junta sancionó a Espinoza por no haber obedecido en junio una orden para entregar su cargo a otra fiscal, Patricia Benavides, quien había sido suspendida en 2023 por estar involucrada en una investigación por presuntamente dirigir una organización criminal.

La Junta Nacional de Justicia indicó en una resolución que Espinoza hizo “caso omiso a lo ordenado” y continuó ejerciendo el cargo de fiscal general de manera “ilegal e inconstitucional”. Una copia de la decisión de la Junta Nacional de Justicia fue vista por The Associated Press.

Espinoza había dicho previamente en conferencia de prensa, donde no aceptó preguntas, que el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia estuvo “plagado de irregularidades”, incluida la orden para que la fiscal Patricia Benavides retomara el cargo máximo del Ministerio Público.

Espinoza indicó que la Junta Nacional de Justicia había invadido “la autonomía” del Ministerio Público al “querer imponer” una fiscal general. Recordó que la ley brinda exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano de la fiscalía, la atribución para que ellos escojan al fiscal general.

Espinoza dijo que si era suspendida se le retirarían sus guardaespaldas por lo que pediría al Ministerio del Interior que mantenga sus custodias. “Temo por mi vida”, indicó, y añadió que era consciente de que “cuando se lucha contra la corrupción, el riesgo es mayor”.

Durante su gestión, desde noviembre de 2024, Espinoza presentó ante el Parlamento casi medio centenar de denuncias constitucionales contra legisladores y ministros. La víspera también solicitó la disolución del partido Fuerza Popular, el poderoso aliado del gobierno, por una supuesta “conducta antidemocrática”.

Espinoza también denunció a Boluarte por diversos delitos, incluidos el abandono de cargo y lesiones contra decenas de manifestantes en relación con las protestas que exigían la renuncia de la mandataria y que dejaron medio centenar de civiles muertos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? La fiscal general Delia Espinoza fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia en Perú.

¿Quién es Delia Espinoza? Es la fiscal general de Perú que denunció a varios funcionarios, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte.

¿Cuándo ocurrió? La suspensión ocurrió el viernes por seis meses.

¿Por qué fue suspendida? Por no obedecer una orden para entregar su cargo a otra fiscal.

¿Cuáles son las implicancias? Espinoza teme por su seguridad y ha denunciado irregularidades en el procedimiento.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho