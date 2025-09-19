La Junta Nacional de Justicia de Perú suspende a la fiscal general Delia Espinoza

LIMA (AP) — La Junta Nacional de Justicia, el órgano que nombra y sanciona magistrados, suspendió el viernes por seis meses a la fiscal general Delia Espinoza, quien durante su gestión denunció por diversos delitos a diversos funcionarios, incluidos legisladores, ministros y la presidenta Dina Boluarte, y pidió la disolución del partido Fuerza Popular.

En un procedimiento disciplinario, la Junta sancionó a Espinoza por no haber obedecido en junio una orden para entregar su cargo a otra fiscal, Patricia Benavides, quien había sido suspendida en 2023 por estar involucrada en una investigación por presuntamente dirigir una organización criminal.

La Junta Nacional de Justicia indicó en una resolución que Espinoza hizo “caso omiso a lo ordenado” y continuó ejerciendo el cargo de fiscal general de manera “ilegal e inconstitucional”. Una copia de la decisión de la Junta Nacional de Justicia fue vista por The Associated Press.

Espinoza había dicho previamente en conferencia de prensa, donde no aceptó preguntas, que el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia estuvo “plagado de irregularidades”, incluida la orden para que la fiscal Patricia Benavides retomara el cargo máximo del Ministerio Público.

Espinoza indicó que la Junta Nacional de Justicia había invadido “la autonomía” del Ministerio Público al “querer imponer” una fiscal general. Recordó que la ley brinda exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano de la fiscalía, la atribución para que ellos escojan al fiscal general.

Espinoza dijo que si era suspendida se le retirarían sus guardaespaldas por lo que pediría al Ministerio del Interior que mantenga sus custodias. “Temo por mi vida”, indicó, y añadió que era consciente de que “cuando se lucha contra la corrupción, el riesgo es mayor”.

Durante su gestión, desde noviembre de 2024, Espinoza presentó ante el Parlamento casi medio centenar de denuncias constitucionales contra legisladores y ministros. La víspera también solicitó la disolución del partido Fuerza Popular, el poderoso aliado del gobierno, por una supuesta “conducta antidemocrática”.

Espinoza también denunció a Boluarte por diversos delitos, incluidos el abandono de cargo y lesiones contra decenas de manifestantes en relación con las protestas que exigían la renuncia de la mandataria y que dejaron medio centenar de civiles muertos.