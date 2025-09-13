La esposa de Kirk publicó un video junto al ataúd y dejó un fuerte mensaje

Días después de la muerte del activista conservador Charlie Kirk en Utah, su esposa Erika Frantzve ofreció una conferencia de prensa desde el estudio que utilizaba su marido y se pronunció sobre el asesinato. "Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos", declaró.

Erika Kirk afirmó que convertirá el movimiento de su esposo en "el acontecimiento más grande que Estados Unidos haya visto jamás" e instó a los jóvenes norteamericanos a unirse. "Prometo que nunca dejaré que tu legado muera", sostuvo.

La viuda también compartió sus dificultades para dormir tras la muerte de Charlie y reveló que su hija le preguntó dónde estaba su papá. "¿Qué le decís a una niña de tres años? Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús y puede pagar tu presupuesto de arándanos", indicó y dejó un mensaje para Charlie: "Estoy deseando volver a verte algún día".

Erika Kirk agradeció a las fuerzas de seguridad y de emergencias por sus esfuerzos para salvarle la vida a Charlie tras el disparo, así como al personal de Kirk, al vicepresidente J.D. Vance y a Donald Trump: "Lo apoyaron tan bien como él lo hizo por ustedes". El presidente estadounidense confirmó la muerte del activista con un posteo en Truth Social en el que escribió: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia".

La viuda también se dirigió directamente hacia el asesino, a quien le advirtió: "No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra". En la noche del jueves, el FBI detuvo a un presunto autor del crimen: Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía. Una de las imágenes de Robinson fue compartida por el FBI tras su detención.

Además, la viuda de Kirk publicó un video junto al ataúd del activista trumpista y señaló: "No tienen ni idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si creían que la misión de mi esposo era grande ahora... no tienen ni idea. Ustedes. Todos ustedes. Nunca. Olvidarán a mi esposo Charlie Kirk, me aseguraré de ello".

