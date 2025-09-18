Juez le prohíbe al gobierno de Trump deportar de inmediato a niños guatemaltecos
Un juez le prohibió al gobierno de Trump deportar de inmediato a niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, extendiendo una orden que iba a expirar.
18/09/2025 | 12:00Redacción Cadena 3
WASHINGTON (AP) — Un juez le prohibió a la administración de Trump deportar de inmediato a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, el más reciente capítulo en una pugna judicial sobre uno de los temas más sensibles en la agenda de inmigración de Trump.
La decisión del juez Timothy J. Kelly se produjo después del intento de la administración republicana a inicios de este mes de retirar a los niños migrantes guatemaltecos que vivían en refugios gubernamentales y hogares de acogida.
Ya existía una orden temporal que impedía la deportación de los niños guatemaltecos. Pero esa orden iba a expirar el martes. Kelly, quien fue nombrado por Trump, otorgó una orden judicial preliminar que extiende esa protección temporal indefinidamente, aunque el gobierno puede apelar.
También hay órdenes de restricción temporales en casos separados en Arizona e Illinois, pero esos casos son mucho más limitados en el alcance de los niños que cubren.
