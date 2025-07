Ja’Marr Chase se destaca en el campamento de entrenamiento de los Bengals tras nuevo contrato

CINCINNATI (AP) — El receptor de los Bengals Ja’Marr Chase no participó en el campamento de entrenamiento el año pasado mientras intentaba negociar una extensión de contrato.

Aunque se convirtió en el sexto receptor en la era del Super Bowl en ganar la triple corona, es decir, liderar la NFL en recepciones, yardas recibidas y atrapadas de touchdown en la misma temporada, Chase aún sintió que se perdió de algo al no ser parte de las prácticas previas a la primera semana de la temporada.

“Me encanta trabajar”, afirmó Chase. “Soy un adicto al trabajo. Me encanta trabajar. Joe me preguntó hoy si estoy cansado. Le dije: ‘Llama la jugada mientras estoy cansado’. Al final del día, cuando es el cuarto cuarto y estoy cansado, no me van a preguntar si estoy cansado. Todo se trata de cuánto puedes exigirte al final del día, especialmente en días como este. Mientras mejores un 1% cada día, así es como mejoras”.

Chase estuvo presente en todo el campamento de entrenamiento el año pasado, pero lo observó desde la línea lateral como parte de la presión. En marzo, recibió el lucrativo contrato que buscaba, pero apostó por sí mismo al entrar en 2024 y jugó con su contrato de novato.

Solo recibió algunas repeticiones de práctica de último minuto antes de la primera semana de la temporada 2024. Aunque comenzó un poco lento, Chase aún tuvo una temporada magnífica. Fue unánimemente All-Pro la temporada pasada, terminando el año con 127 recepciones para 1.708 yardas recibidas, así como 17 touchdowns por recepción.

Pero los dos peores juegos de la temporada de Chase fueron las dos primeras semanas. Eso incluyó una penalización por conducta antideportiva en la semana dos en Kansas City después de que pensó que se debería haber llamado un castigo al haber sido derribado colgándose de su cadera.

“Tenía piernas geniales el año pasado”, comentó Chase. “Como dije, me encanta trabajar. Al final del día, puedo trabajar en cosas que no trabajé el año pasado y obtener esa sensación real del (defensivo) y trabajar en ciertas cosas que quería hacer este año. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo en el campamento en lugar de solo hacerlo en los juegos.”

Chase ha sido un receptor activo y el objetivo principal del quarterback Joe Burrow durante las dos primeras prácticas del campamento de entrenamiento.

“Hay una razón por la que eres All-Pro al final del día y uno de los mejores de la liga”, expresó Chase. “Así que se supone que debes tener un interruptor de encendido/apagado y salir a hacerlo.”

Esta temporada, mientras el ala defensiva All-Pro Trey Hendrickson entra en el último año de su contrato, está en una posición similar a la de Chase la temporada pasada. A diferencia del receptor, Hendrickson no está presente en las líneas laterales en las prácticas de los Bengals. Él está entrenando en Florida mientras intenta negociar un nuevo contrato.

“No sé mucho sobre lo que Trey tiene en su situación”, dijo Chase. “Ya no estoy en su situación. Estoy seguro de que todos quieren ser tratados de la misma manera. Esa es la parte difícil con cosas como esta. Al final del día, realmente no es él quien toma la decisión. Solo le deseo lo mejor y espero que lo logre.”