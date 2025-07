Jalen Hurts recibe valiosos consejos de Michael Jordan para su camino al Super Bowl

FILADELFIA (AP) — Jalen Hurts se dijo ser amigo de Michael Jordan — ambos aficionados a los puros fueron fotografiados codeándose durante el verano en Grecia — así que cuando la leyenda de los Bulls de Chicago ofreció consejos, valió la pena escuchar.

Jordan ganó seis campeonatos de la NBA, incluyendo dos series de tres títulos consecutivos separados, por lo que sus palabras de sabiduría para Hurts tras la victoria de los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl resonaron con el quarterback.

¿Lo más importante de la lista?

“Usó todas las palabras menos repetir”, dijo Hurts con una risa.

Uno por uno, desde el entrenador Nick Sirianni hasta Hurts, pasando por el gerente general Howie Roseman y el lineman ofensivo Jordan Mailata, los Eagles se mantuvieron firmes el miércoles en el primer día del campamento de entrenamiento en que la palabra “repetir” para los campeones de 2024 no fue parte del vocabulario dentro de las instalaciones.

“No estamos defendiendo nada”, dijo Mailata, añadiendo después una palabrota para enfatizar. “No somos los campeones defensores. Somos los campeones mundiales de 2024, eso es todo”.

Hurts, quien ganó los honores de MVP del Super Bowl en la paliza de 40-22 sobre Kansas City, dijo que apreció el consejo de Jordan. El mejor enfoque en 2025 es que los Eagles vean la temporada como un lienzo en blanco, que es “puramente sobre reiniciar”, en lugar de divagar sobre una repetición.

Quizás por eso Hurts nunca fue fotografiado usando el anillo del Super Bowl en las numerosas fotos publicadas en las redes sociales de la ceremonia de la semana pasada. Mientras que la mayoría de los jugadores de los Eagles fueron capturados mostrando la ostentosa joya, él simplemente sostuvo la caja en sus fotos.

Hurts fue críptico cuando se le preguntó si realmente se puso el anillo — que incluye alas a cada lado que se desprenden del bisel y presentan 145 diamantes, celebrando los 145 puntos anotados por los Eagles en los playoffs.

“He pasado al nuevo año”, dijo Hurts. “Es tan simple como eso”.

Hurts sí dijo que la ceremonia le permitió apreciar el Super Bowl “una última vez”.

Solo los que están en uniforme realmente han pasado del Super Bowl.

El merchandising del título de Super Bowl cubría a los fanáticos y la mayoría de ellos se detuvieron para posar junto al anillo réplica del Super Bowl de gran tamaño que los saludaba mientras caminaban hacia el campo.

“No estoy tratando de tener resaca”, dijo Mailata.

Mailata estaba hablando, por supuesto, de la llamada resaca del Super Bowl, y cómo los Eagles estaban tomando medidas como prohibir la palabra repetir en un intento de... bueno, ganar un Super Bowl por segunda temporada consecutiva.

Los jugadores que hablaron con los medios mencionaron palabras como química y cultura, y reiteraron el mantra de “duro, detallado, juntos” que los inspiró la temporada pasada.

Por si acaso lo olvidan, esas palabras también están estampadas en el anillo.

“Realmente me sentí como un verdadero campeón”, dijo el receptor A.J. Brown sobre la ceremonia del anillo. “Vine solo por el anillo. No comí, no hice nada”.

Saquon Barkley, quien se convirtió en el noveno corredor en la historia de la NFL en alcanzar las 2.000 yardas en una temporada, dijo que fue fácil pasar la página después de una agitada temporada baja que incluyó un desfile, una visita a la Casa Blanca e, incluso para el corredor All-Pro, la portada de un videojuego.

“Howie me preguntó, ¿qué es mejor, el confeti o el anillo?”, dijo Barkley.

¿Qué tal un nuevo contrato?

(Para que conste, Barkley dijo que era el anillo).

Roseman puso a los Eagles en una posición privilegiada para repetir... , ganar el Super Bowl nuevamente con una agitada temporada baja que incluyó hacer de Barkley el corredor mejor pagado en la historia de la NFL, dándole una extensión de contrato de dos años y 36 millones garantizados. Los Eagles retuvieron al apoyador All-Pro Zack Baun antes de que pudiera probar la agencia libre, el centro Cam Jurgens obtuvo una extensión de cuatro años y Sirianni también recibió una extensión multianual.

Todo fue parte de la receta que suma para que los Eagles tengan las mejores probabilidades de la NFC para ganar el Super Bowl en 7-1, según BetMGM Sportsbook.