Jackson Holliday conectó doble decisivo y Orioles vencieron 4-3 a Marineros

Los Orioles de Baltimore vencieron 4-3 a los Marineros, poniendo fin a su racha de ocho victorias. El doble de Holliday selló este triunfo en el último inning del partido disputado en Baltimore.

14/08/2025 | 00:58Redacción Cadena 3

FOTO: Jackson Holliday conecta doble decisivo y los Orioles vencen 4-3 a los Marineros

BALTIMORE (AP) — Jackson Holliday conectó un doble que puso fin al juego y los Orioles de Baltimore rompieron la racha de ocho victorias consecutivas de Seattle con una victoria de 4-3 sobre los Marineros el miércoles por la noche.

Dylan Carlson preparó el hit ganador de Holliday con un sencillo con dos outs ante Matt Brash (1-1). Un esmerado Carlson anotó desde primera base con el línea de Holliday hacia la esquina del jardín derecho.

Fue la primera victoria dejando tendido en el campo a sus rivales para los Orioles desde el 19 de septiembre de 2024. Eran el único equipo de las Grandes Ligas sin una victoria de esas características.

Ryan Mountcastle conectó un cuadrangular para Baltimore, y Keegan Akin (4-2) consiguió dos outs para llevarse la victoria.

El dominicano Julio Rodríguez tuvo dos imparables y anotó dos carreras para Seattle, que cayó al segundo lugar en la División Oeste de la Liga Americana, un juego detrás de Houston. Josh Naylor tuvo dos carreras impulsadas.

Los Marineros tenían una ventaja de 1-0 antes de que los Orioles sacaran a Logan Gilbert mientras anotaban tres veces en el séptimo.

Mountcastle conectó un jonrón solitario para su cuarto cuadrangular. Coby Mayo llegó a base con un sencillo con un out antes de que Gilbert fuera reemplazado por Gabe Speier.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez bateó de 4-2 con dos carreras anotadas, Jorge Polanco de 4-0; el venezolano Eugenio Suárez de 3-1 con una anotada; y el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Lectura rápida

¿Quién conectó el doble decisivo?
Jackson Holliday fue quien conectó el doble decisivo para los Orioles.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Los Orioles vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el miércoles por la noche.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en Baltimore.

¿Qué racha rompieron los Orioles?
Los Orioles rompieron una racha de ocho victorias consecutivas de los Marineros.

[Fuente: AP]

