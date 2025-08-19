Incautan armas a grupos ilegales con presuntos vínculos con el narcotráfico colombiano

CARACAS (AP) — Decenas de rifles, silenciadores, fusiles de alto calibre, explosivos, granadas de mortero y municiones fueron incautadas a grupos ilegales presuntamente vinculados con el narcotráfico colombiano en el estado central de Miranda en Venezuela, anunciaron el martes las autoridades venezolanas.

“Es impresionante la cantidad de armamento y el poder fuego que tiene este armamento”, dijo el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en una declaración a la prensa.

Las armas se encontraban guardadas en espacios diseñados para ocultarlas detrás de estantes en las habitaciones de una vivienda, indicó Cabello, destacando que las autoridades tienen la “certeza” de que están vinculadas con bandas narcotraficantes colombianas supuestamente vinculadas con políticos venezolanos adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Según Cabello, el hallazgo fue posible por la información suministrada por detenidos en otros operativos e incautaciones de armas realizadas recientemente en el oriente del país.

Entre los detenidos destacó a un hombre que identificó como alias de “El flaco”, quien sería el responsable de construir un explosivo para un presunto atentado en Caracas, mientras la mujer alias “La negra” habría fungido como intermediaria y contacto con las bandas en Colombia.

“Cuando el presidente Nicolás Maduro habla de zonas binacionales, Venezuela está lista. El lado venezolano está listo, estos hombres y mujeres de nuestras fuerzas policiales, la Fuerza Armada están listos, desplegados a lo largo y ancho de toda nuestra frontera”, acotó el ministro. “Nosotros, lamentablemente, no podemos decir eso del lado colombiano”.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros a lo largo de la cual operan diversos grupos delictivos.