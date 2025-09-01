Iga Swiatek avanza sin problemas a cuartos de final del US Open

FOTO: Sin problemas, Iga Swiatek avanza a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos

La segunda clasificada, Iga Swiatek, avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer el lunes 6-3, 6-1 a Ekaterina Alexandrova.

Swiatek se recuperó de un 3-1 en contra en el primer set para ganar, menos de 48 horas después de remontar un 5-1 temprano para vencer a Anna Kalinskaya.

“Al principio, sentí que ella estaba jugando muy rápido. Quería encontrar mi ritmo, pero más tarde realmente sentí que estaba en mi burbuja y en mi zona”, afirmó Swiatek después de su partido de cuarta ronda contra Alexandrova.

Swiatek enfrentará a la ganadora del duelo entre estadounidense Amanda Anisimova y la brasileña Beatriz Haddad Maia por un lugar en las semifinales. La polaca de 24 años busca su segundo título del Abierto de Estados Unidos y el séptimo en un Grand Slam.

Rublev, fuera del Abierto de Estados Unidos

En el lado masculino, el canadiense Felix Auger-Aliassime (25), avanzó al derrotar 7-5, 6-3, 6-4 a Andrey Rublev en un partido en el estadio Arthur Ashe que duró poco más de dos horas.

Rublev (15) rompió su raqueta después de perder un punto en el segundo set. Auger-Aliassime, a sus 25 años, está en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam por cuarta vez.

El esperado enfrentamiento entre Coco Gauff y Naomi Osaka siguió en Ashe.

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el lunes?

El australiano Alex de Minaur (8) venció 6-3, 6-2, 6-1 al clasificado Leandro Riedi y enfrentará a Auger-Aliassime a continuación. El número uno del mundo, Jannik Sinner, enfrenta a Alexander Bublik en la sesión nocturna.

¿Quién está en el programa del martes?

El segundo clasificado, Carlos Alcaraz, enfrenta a Jiri Lehecka en uno de los cuartos de final masculinos. El estadounidense Taylor Fritz se verá ante el cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic, en el otro y los ganadores enfrentándose en las semifinales el viernes.

En los cuartos de final femeninos, Jessica Pegula juega contra Barbora Krejcikova, y la primera sembrada Aryna Sabalenka se enfrenta a Marketa Vondrousova.