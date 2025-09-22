Historial de ganadores del premio Balón de Oro de France Football

PARÍS (AP) — Lista de ganadores del premio Balón de Oro otorgado por la revista France Football:

2025 — Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain

2024 — Rodri, Manchester City

2023 — Lionel Messi, Inter Miami

2022 — Karim Benzema, Real Madrid

2021 — Lionel Messi, Barcelona/Paris Saint-Germain

2020 — Cancelado

2019 — Lionel Messi, Barcelona

2018 — Luka Modric, Real Madrid

2017 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2016 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2009 — Lionel Messi, Barcelona

2008 — Cristiano Ronaldo, Manchester United

2007 — Kaká, Milan

2006 — Fabio Cannavaro, Real Madrid

2005 — Ronaldinho, Barcelona

2004 — Andriy Shevchenko, Milan

2003 — Pavel Nedved, Juventus

2002 — Ronaldo, Real Madrid

2001 — Michael Owen, Liverpool

2000 — Luis Figo, Real Madrid

1999 — Rivaldo, Barcelona

1998 — Zinedine Zidane, Juventus

1997 — Ronaldo, Inter Milán

1996 — Matthias Sammer, Borussia Dortmund

1995 — George Weah, Milan

1994 — Hristo Stoichkov, Barcelona

1993 — Roberto Baggio, Juventus

1992 — Marco Van Basten, Milan

1991 — Jean-Pierre Papin, Marsella

1990 — Lothar Matthaus, Inter Milán

1989 — Marco Van Basten, Milan

1988 — Marco Van Basten, Milan

1987 — Ruud Gullit, Milan

1986 — Igor Belanov, Dynamo Kiev

1985 — Michel Platini, Juventus

1984 — Michel Platini, Juventus

1983 — Michel Platini, Juventus

1982 — Paolo Rossi, Juventus

1981 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich

1980 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich

1979 — Kevin Keegan, Hamburgo

1978 — Kevin Keegan, Hamburgo

1977 — Allan Simonsen, Borussia Moenchengladbach

1976 — Franz Beckenbauer, Bayern Munich

1975 — Oleg Blokhin, Dynamo Kiev

1974 — Johan Cruyff, Barcelona

1973 — Johan Cruyff, Barcelona

1972 — Franz Beckenbauer, Bayern Munich

1971 — Johan Cruyff, Ajax

1970 — Gerd Muller, Bayern Munich

1969 — Gianni Rivera, Milan

1968 — George Best, Manchester United

1967 — Florian Albert, Ferencvaros

1966 — Bobby Charlton, Manchester United

1965 — Eusebio, Benfica

1964 — Denis Law, Manchester United

1963 — Lev Yashin, Dynamo Moscú

1962 — Josef Masopust, Dukla Praga

1961 — Omar Sivori, Juventus

1960 — Luis Suárez Miramontes, Barcelona

1959 — Alfredo Di Stefano, Real Madrid

1958 — Raymond Kopa, Real Madrid

1957 — Alfredo Di Stefano, Real Madrid

1956 — Stanley Matthews, Blackpool

Mujeres

2025 — Aitana Bonmatí, Barcelona

2024 — Aitana Bonmatí, Barcelona

2023 — Aitana Bonmatí, Barcelona

2022 — Alexia Putellas, Barcelona

2021 — Alexia Putellas, Barcelona

2020 — Cancelado

2019 — Megan Rapinoe, Reign

2018 — Ada Hegerberg, Lyon

Lectura rápida

¿Qué es el Balón de Oro? El Balón de Oro es un premio anual que reconoce a los mejores futbolistas del mundo, otorgado por la revista France Football.

¿Quién fue el ganador en 2025? En 2025, el ganador del Balón de Oro fue Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain.

¿Qué futbolista ganó el premio más veces? Lionel Messi ha ganado el Balón de Oro en varias ocasiones, destacándose como uno de los futbolistas más laureados.

¿Cuándo se otorgó el primer Balón de Oro? El primer Balón de Oro se otorgó en 1956 a Stanley Matthews del Blackpool.

¿Qué pasó con el premio en 2020? El Balón de Oro fue cancelado en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.