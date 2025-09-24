En vivo

Mundo

Gavi del Barcelona publica mensaje desde el hospital tras exitosa cirugía de rodilla

Gavi del Barcelona publica mensaje desde el hospital tras exitosa cirugía de rodilla

24/09/2025 | 22:08Redacción Cadena 3

FOTO: Gavi del Barcelona publica mensaje desde el hospital tras exitosa cirugía de rodilla

BARCELONA (AP) — El volante del Barcelona Gavi publicó un mensaje optimista para los aficionados desde su cama de hospital, rodeado de compañeros de equipo, después de someterse a una cirugía para tratar una lesión en el menisco de su rodilla derecha.

Gavi publicó en la red social Instagram una foto en la que aparece levantando un pulgar con sus compañeros Lamine Yamal, el uruguayo Ronald Araujo y Pedri junto a su cama de hospital.

“Los que me conocéis sabéis que voy a volver las veces que haga falta para defender al Barça y a los míos hasta el final”, dice un mensaje adjunto a la foto.

Gavi se sometió a una cirugía artroscópica el martes y el Barcelona informó que su tiempo de recuperación será de cuatro a cinco meses.

El mensaje incluyó también la cita: “Un verdadero campeón no se forja en los momentos de éxito, sino en aquellos en los que se levanta después de caer”.

“¡Gracias a todos por los mensajes de ánimo y amor!” concluyó Gavi, de 21 años, en la publicación.

El Barcelona informó que la decisión de realizar el procedimiento se tomó después de que Gavi se sometió a “intensas pruebas de esfuerzo deportivo” tras un tratamiento más conservador.

Gavi jugó sólo dos partidos con el Barcelona esta temporada, ambos en agosto.

Lectura rápida

¿Qué cirugía se realizó Gavi?
Se sometió a una cirugía artroscópica para tratar una lesión en el menisco de su rodilla derecha.

¿Quiénes acompañaron a Gavi en el hospital?
Sus compañeros Lamine Yamal, Ronald Araujo y Pedri estuvieron junto a él.

¿Cuánto tiempo estará de recuperación?
El tiempo estimado de recuperación es de cuatro a cinco meses.

¿Cuántos partidos jugó Gavi esta temporada?
Gavi jugó solo dos partidos con el Barcelona en agosto.

¿Qué mensaje compartió Gavi?
Expresó su determinación de volver a defender al Barcelona en su publicación.

[Fuente: AP]

