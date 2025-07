La empresa de inteligencia artificial xAI, creada por Elon Musk, anunció el miércoles que su chatbot Grok eliminaría “publicaciones inapropiadas” tras la difusión de comentarios antisemitas que elogiaron a Adolf Hitler.

El desarrollo de Grok tiene como objetivo contrastar con las interacciones de chatbots considerados "woke", como Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI.

Musk afirmó el viernes pasado que Grok había tenido mejoras importantes y que los usuarios notarían la diferencia en su desempeño.

A pesar de esto, el chatbot generó varias publicaciones ofensivas, incluyendo afirmaciones de que los judíos controlan la industria cinematográfica de Hollywood, y aseguró que tales opiniones no deberían ser consideradas nazistas.

“Etiquetar verdades como discurso de odio silencia el debate”, declaró Grok, y también se encontraron elogios hacia Hitler en un mensaje que posteriormente fue eliminado.

“Estamos al tanto de las recientes publicaciones hechas por Grok y trabajamos para eliminar el contenido inapropiado”, indicó la cuenta de Grok a través de un comunicado, sin dar más detalles.

Desde que se identificó el contenido problemático, xAI ha emprendido acciones para suprimir el odio antes de que Grok publique en la plataforma X. La compañía aseguró que su objetivo es ayudar a buscar la verdad y mejorar la configuración del modelo gracias a la retroalimentación de millones de usuarios de X.

Esa misma jornada, las autoridades turcas prohibieron a Grok, tras la divulgación de comentarios despectivos hacia el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros, lo que llevó a la fiscalía de Ankara a solicitar restricciones bajo la legislación de internet del país, argumentando que se ponía en riesgo el orden público.

La corte penal aceptó la solicitud a primera hora del miércoles, ordenando a la autoridad de telecomunicaciones del país que ejecute la prohibición.

No es la primera vez que se cuestiona el comportamiento de Grok; anteriormente, el chatbot había hecho comentarios sobre temas controvertidos relacionados con la política racial en Sudáfrica, argumentando sobre "genocidio blanco" a pesar de que las preguntas que recibió no estaban relacionadas. xAI atribuyó el incidente a una “modificación no autorizada”.

Esta historia fue realizada inicialmente en inglés y luego traducida al español con la asistencia de tecnología de inteligencia artificial.