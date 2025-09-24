FOTO: Elina Svitolina y Beatriz Haddad Maia terminan sus temporadas de tenis antes de tiempo

NUEVA YORK (AP) — Elina Svitolina, la ex número tres del tenis femenino, dijo que terminará su temporada 2025 antes de tiempo porque no se encuentra “en el espacio emocional adecuado”.

“No me he sentido como yo misma últimamente”, afirmó Svitolina en una publicación en en Instagram, seguida de un comunicado en la web de la Gira de la WTA.

“No me siento lista para jugar, así que por lo tanto estoy terminando mi temporada aquí”, dijo la ucraniana.

El anuncio de Svitolina siguió al de la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien también dijo que necesita un período prolongado de descanso y puso fin a su temporada.

“Estoy publicando esto para compartir con ustedes que estoy terminando mi temporada 2025 un poco antes de lo previsto para poder descansar mi cuerpo y mente por un período más largo”, dijo Haddad Maia, actualmente 33 en el ranking. Tengan la seguridad de que volveré más fuerte y lo mejor está por venir!”

Svitolina, 13ra en el escalafón de la WTA, dijo que necesitaba tiempo para descansar y recargar energías.

“Cuando vuelva a la cancha, quiero luchar con todo lo que tengo y dar lo mejor de mí en la cancha para los aficionados, para el juego y para mí misma”, expresó.

Svitolina cumplió un buen 2025, con una marca de 35-14 y un título, el torneo de arcilla WTA 250 en Rouen, Francia, en abril. También alcanzó los cuartos de final en el Abierto de Australia y el Abierto de Francia.

Pero después de llegar a los cuartos de final en Montreal, perdió su primer partido en Cincinnati y su partido de primera ronda en el Abierto de Estados Unidos.

Después de su derrota ante Naomi Osaka en Montreal, Svitolina habló sobre recibir abusos en línea de apostadores frustrados.

La semana pasada, Svitolina ayudó a llevar a Ucrania a las semifinales de la Copa Billie Jean King en China antes de perder ante Jasmine Paolini en la serie contra Italia.

Svitolina, de 31 años, se casó con el veterano tenista francés Gael Monfils en 2021 y tienen una hija, Skai, que nació en 2022.

En cuanto a Haddad Maia, un ex Top 10, tuvo problemas para respirar y sus manos temblaban mientras descansaba entre juegos durante un partido la semana pasada en el torneo de Seúl. Un fisioterapeuta le revisó la presión arterial antes de que continuara jugando.

Haddad Maia, quien era la campeona defensora en Seúl, ganó ese partido de primera ronda pero perdió en los octavos de final contra Ella Seidel. La brasileña ganaba 5-2 en el tercer set y tuvo un punto de partido, pero perdió los últimos cinco juegos.

Haddad Maia perdió 26 de sus 42 partidos en 2025.