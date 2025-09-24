El tribunal en Trinidad detiene la extradición del ex vicepresidente de la FIFA Jack Warner

FOTO: Tribunal en Trinidad bloquea la extradición del ex vicepresidente de la FIFA Jack Warner a EEUU

PUERTO ESPAÑA (AP) — El exvicepresidente de la FIFA, Jack Warner, ganó el martes una batalla legal de una década contra su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de corrupción en un escándalo de sobornos que cimbró al organismo rector del fútbol mundial.

El alto tribunal de Trinidad y Tobago detuvo permanentemente los procedimientos de extradición de Warner, quien enfrenta cargos de crimen organizado y soborno en Estados Unidos.

Warner figuró entre las 14 personas nombradas en una acusación de 47 cargos por las autoridades estadounidenses en mayo de 2015. Había estado luchando contra la extradición desde entonces.

Su lucha llegó hasta el Comité Judicial del Consejo Privado en Londres, que sirve como el tribunal más alto de Trinidad y Tobago. En noviembre de 2022, el tribunal de Londres desestimó la apelación de Warner contra la extradición, despejando efectivamente el camino para que fuera enviado a Estados Unidos.

Pero el 12 de septiembre, los abogados defensores de Warner argumentaron que no existía un acuerdo formal de extradición entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Los abogados dijeron que tal acuerdo era necesario para la extradición de Warner.

Un abogado del estado, que recientemente asumió el caso, no se opuso al argumento.

El martes, la jueza Karen Reid dictaminó que los procedimientos eran defectuosos, debido a la ausencia de un acuerdo oficial de extradición.

Tras el fallo, Warner dijo a The Associated Press que se sentía reivindicado y que se había hecho justicia.

“Nunca podría recuperar la reputación perdida, lo que me ha sucedido”, afirmó Warner. “Mi vida puede comenzar de nuevo ahora, pero es diez años demasiado tarde”.

Warner ha enfrentado numerosas acusaciones de corrupción derivadas de su gestión en la FIFA. En 2020, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó que Warner había recibido cinco millones de dólares en pagos de sobornos para votar a favor de que Rusia fuera sede de la Copa del Mundo 2018, una candidatura que ganó.

Warner fue expulsado de la FIFA en 2011 por un escándalo de sobornos, pero ha negado cualquier delito. También se desempeñó anteriormente como ministro del gobierno y miembro del Parlamento en Trinidad y Tobago.