En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El Papa León XIV exigió un alto el fuego inmediato en Ucrania: "La voz de las armas debe callar"

El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".

31/08/2025 | 09:55Redacción Cadena 3

FOTO: El Papa León XIV exigió un cese al fuego inmediato en Ucrania. (Foto: Redes)

El Papa León XIV exigió este domingo un cese al fuego inmediato en Ucrania. Luego de la tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice se refirió a los conflictos que aquejan al mundo y, especialmente, a la tragedia en el mar de Mauritania.

El Santo Padre recordó los bombardeos que azotaron la capital, Kiev, y que causaron varias muertes. En su alocución, el Papa invitó a no “ceder a la indiferencia”, sino a acercarse con la oración y actos de caridad. En esa misma línea, el Sumo Pontífice, con un tono urgente, pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”. En este sentido, recalcó: “La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”.

Con respecto al naufragio que se produjo frente a las costas del Atlántico, en el que perecieron más de 50 personas, el Papa León XIV hizo una dura reflexión sobre el suceso. “Esta tragedia mortal se repite cada día en todo el mundo”, aseguró, y pidió que este hecho sirviera como un recordatorio para “acoger al extranjero”. Conmovido, pidió rezar para que “el Señor nos enseñe, como individuos y como sociedad, a poner plenamente en práctica su palabra: ‘Fui forastero y me acogisteis’ (Mt 25,35)”.

Finalmente, el Papa recordó a los feligreses que mañana, 1 de septiembre, se celebraría la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Pontífice resaltó que esta celebración es “más importante y urgente que nunca” y que, en esta ocasión, tiene como tema “Semillas de paz y esperanza”. Con esta última reflexión, instó a los fieles a renovar su compromiso con el cuidado de “nuestra casa común”.

Lectura rápida

¿Qué pidió el Papa León XIV? El Papa pidió un cese al fuego inmediato en Ucrania.

¿Cuándo dio su alocución? La alocución fue realizada el domingo 31 de agosto de 2025.

¿A quiénes se dirigió el Papa en su mensaje? Se dirigió a los responsables de los conflictos, instándolos a buscar la paz.

¿Qué tragedia mencionó el Papa? Mencionó el naufragio en el Atlántico donde perdieron la vida más de 50 personas.

¿Qué celebración se conmemorará al día siguiente? Se celebrará la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho