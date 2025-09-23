El padre de Elon Musk fue acusado de abusar de cinco de sus hijos e hijastros

Una investigación publicada este martes por The New York Times reveló que Errol Musk, padre de Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. El reportaje, basado en entrevistas, documentos judiciales, cartas y correos electrónicos, atribuye a estas denuncias la ruptura entre el magnate y su progenitor.

Errol Musk, de 79 años y con al menos nueve hijos fruto de tres matrimonios, negó las acusaciones, calificándolas de “absurdas” y “falsas”. Según el Times, varios de los episodios investigados derivaron en tres pesquisas policiales —dos ya concluidas y una sin resolución pública—, aunque ninguna desembocó en una condena judicial.

Un historial de denuncias y fracturas familiares

La primera acusación se remonta a 1993, cuando una hijastra de apenas cuatro años dijo a su familia que su padrastro la había tocado. Con el tiempo, otras denuncias involucraron a dos hijas y a un hijastro, tanto en Sudáfrica como en California. En 2023, un hijo de cinco años también aseguró que su padre lo había manoseado, lo que derivó en la intervención de un trabajador social.

Familiares declararon haber pedido ayuda directamente a Elon Musk. “Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a diario a estos niños”, se lee en una carta citada por el Times.

Elon Musk y una relación marcada por el rechazo

La relación entre Elon y su padre ha sido tensa durante décadas. En 2017, en una entrevista con Rolling Stone, el fundador de Tesla y SpaceX definió a Errol como “una persona terrible” que había cometido “casi todas las maldades imaginables”.

El distanciamiento se profundizó tras un hecho que generó escándalo familiar: la hijastra que denunció abusos en los noventa tuvo, ya adulta, un hijo con Errol Musk. El episodio fue retratado en la biografía de Elon escrita por Walter Isaacson en 2023, donde el propio Errol justificó la relación como “un plan divino o de la naturaleza”.

Un trasfondo que aún lo persigue

El artículo del Times describe cómo estas acusaciones han enredado a Elon Musk en “una saga multigeneracional dolorosa” que lo mantiene atado a su país natal, Sudáfrica, pese a haber construido un imperio en Estados Unidos. La investigación sostiene que el magnate ha debido intervenir en varias ocasiones para contener las tensiones familiares.

Mientras tanto, Errol Musk insiste en su inocencia y acusa a sus familiares de presionar a los niños “para sacar dinero” a su hijo multimillonario. El caso, sin condenas pero con denuncias persistentes, se mantiene como una de las sombras más densas en la vida privada del hombre más rico del mundo.