En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Racing vs. Vélez

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El padre de Elon Musk fue acusado de abusar de cinco de sus hijos e hijastros

Una investigación de The New York Times atribuye a esas acusaciones, que se remontan a 1993, la ruptura de relaciones del magnate con su padre.

23/09/2025 | 18:43Redacción Cadena 3

FOTO: Errol Musk, progenitor del magnate.

Una investigación publicada este martes por The New York Times reveló que Errol Musk, padre de Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. El reportaje, basado en entrevistas, documentos judiciales, cartas y correos electrónicos, atribuye a estas denuncias la ruptura entre el magnate y su progenitor.

Errol Musk, de 79 años y con al menos nueve hijos fruto de tres matrimonios, negó las acusaciones, calificándolas de “absurdas” y “falsas”. Según el Times, varios de los episodios investigados derivaron en tres pesquisas policiales —dos ya concluidas y una sin resolución pública—, aunque ninguna desembocó en una condena judicial.

Un historial de denuncias y fracturas familiares

La primera acusación se remonta a 1993, cuando una hijastra de apenas cuatro años dijo a su familia que su padrastro la había tocado. Con el tiempo, otras denuncias involucraron a dos hijas y a un hijastro, tanto en Sudáfrica como en California. En 2023, un hijo de cinco años también aseguró que su padre lo había manoseado, lo que derivó en la intervención de un trabajador social.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Familiares declararon haber pedido ayuda directamente a Elon Musk. “Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque vemos sufrir a diario a estos niños”, se lee en una carta citada por el Times.

Elon Musk y una relación marcada por el rechazo

La relación entre Elon y su padre ha sido tensa durante décadas. En 2017, en una entrevista con Rolling Stone, el fundador de Tesla y SpaceX definió a Errol como “una persona terrible” que había cometido “casi todas las maldades imaginables”.

El distanciamiento se profundizó tras un hecho que generó escándalo familiar: la hijastra que denunció abusos en los noventa tuvo, ya adulta, un hijo con Errol Musk. El episodio fue retratado en la biografía de Elon escrita por Walter Isaacson en 2023, donde el propio Errol justificó la relación como “un plan divino o de la naturaleza”.

Un trasfondo que aún lo persigue

El artículo del Times describe cómo estas acusaciones han enredado a Elon Musk en “una saga multigeneracional dolorosa” que lo mantiene atado a su país natal, Sudáfrica, pese a haber construido un imperio en Estados Unidos. La investigación sostiene que el magnate ha debido intervenir en varias ocasiones para contener las tensiones familiares.

Mientras tanto, Errol Musk insiste en su inocencia y acusa a sus familiares de presionar a los niños “para sacar dinero” a su hijo multimillonario. El caso, sin condenas pero con denuncias persistentes, se mantiene como una de las sombras más densas en la vida privada del hombre más rico del mundo.

Lectura rápida

¿Qué reveló la investigación de The New York Times? Acusaciones de abuso sexual contra Errol Musk por parte de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993.

¿Quién es Errol Musk? Es el padre de Elon Musk, tiene 79 años y al menos nueve hijos de tres matrimonios.

¿Cuándo empezaron las acusaciones? La primera acusación se remonta a 1993, cuando una hijastra de cuatro años denunció tocamientos inapropiados.

¿Dónde ocurrieron los abusos? Las denuncias involucran a lugares en Sudáfrica y California.

¿Por qué es relevante este caso? Afecta la relación entre Elon Musk y su padre, además de ser una sombra en la vida del magnate más rico del mundo.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho