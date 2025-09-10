Elon Musk ya no es la persona mas rica del mundo: ¿quién es el nuevo millonario?

Larry Ellison, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología de la empresa, se convirtió en la persona más rica del mundo, desplazando a Elon Musk, líder de Tesla, SpaceX y la red social X.

Según Bloomberg, la fortuna de Ellison alcanzó los USD 393.000 millones tras un aumento récord de USD 101.000 millones en un solo día, impulsado por los extraordinarios resultados trimestrales de Oracle, que superaron las expectativas del mercado y anticiparon un sólido crecimiento en su negocio de infraestructura en la nube.

Este incremento marcó un hito en el índice de multimillonarios de Bloomberg, al registrar el mayor aumento diario en la historia del indicador.

Con esta cifra, Ellison superó los USD 385.000 millones de Musk, quien había liderado el ranking durante poco más de 300 días. Musk, que alcanzó el primer puesto en 2021, había perdido temporalmente el liderazgo ante Jeff Bezos, de Amazon, y Bernard Arnault, de LVMH, antes de recuperarlo el año pasado.

El desempeño estelar de Oracle fue clave en este cambio. Las acciones de la compañía, que ya acumulaban un alza del 45% en el año hasta el martes, se dispararon un 41% adicional el miércoles tras un informe de resultados que destacó un aumento del 359% en las Remaining Performance Obligations (RPO), alcanzando los USD 455.000 millones.

La empresa proyecta que este indicador superará el medio billón de dólares en los próximos meses, impulsado por la creciente demanda de sus servicios en la nube.

Además, Oracle firmó acuerdos con gigantes como Amazon, Alphabet y Microsoft para operar su infraestructura en la nube (OCI) dentro de sus plataformas, lo que generó un aumento del 1.529% en los ingresos provenientes de estos clientes en el primer trimestre.

Ellison, cuya fortuna está estrechamente ligada a Oracle, se beneficia directamente del éxito de la compañía que fundó y en la que sigue desempeñando un rol activo.

Además, Oracle participa en el Proyecto Stargate, una iniciativa junto a OpenAI, SoftBank y MGX para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en EE.UU., lo que refuerza las perspectivas optimistas del mercado.

Por su parte, Musk enfrenta un escenario menos favorable

Las acciones de Tesla han caído un 13% en lo que va del año, afectadas en parte por una disputa pública con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en junio provocó una pérdida de más de USD 100.000 millones en la capitalización de mercado de la compañía.

A pesar de esto, la junta de Tesla aprobó un paquete de compensación de USD 1 billón para Musk, diseñado para asegurar su liderazgo y enfocarlo en metas ambiciosas, como el desarrollo de robotaxis, androides industriales y un valor de mercado de USD 8,5 billones en una década.

El ascenso de Ellison refleja el dinamismo del sector tecnológico y la creciente importancia de la infraestructura en la nube, mientras que Musk, a pesar de su caída al segundo puesto, sigue siendo un referente clave en la industria.