Dubái reprime apartamentos ilegales; los trabajadores migrantes quedan sin opciones

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las luces parpadeaban, las puertas colgaban de sus bisagras y los agujeros en las paredes dejaban al descubierto las tuberías en el edificio de apartamentos donde Hesham, un trabajador migrante egipcio, vivía en Dubái, un emirato más conocido por sus rascacielos llamativos y apartamentos de lujo.

Su unidad de alquiler de dos habitaciones estaba dividida para albergar a otros nueve hombres, y lo que él llamaba hogar era un armario modificado lo suficientemente grande para un colchón.

Pero ahora el gobierno había ordenado al vendedor de 44 años que desaloje incluso ese espacio reducido, que le cuesta 270 dólares al mes. Era uno de los muchos trabajadores extranjeros mal pagados atrapados en una amplia represión por parte de las autoridades en Dubái sobre el subarriendo ilegal.

Eso incluía habitaciones llenas de literas que no ofrecían privacidad, pero costaban unos pocos dólares por noche, así como apartamentos divididos como el de Hesham, donde tableros de madera, paneles de yeso y cortinas de ducha de plástico podían convertir un piso en un dormitorio improvisado para 10 o 20 personas.

Después de un incendio en un rascacielos en junio, las autoridades de Dubái lanzaron la campaña por preocupaciones de que los apartamentos divididos representan un gran riesgo de incendio. Algunos de los desalojados habían estado luchando para no quedarse en la calle, donde mendigar es ilegal. Otros temían que podrían ser los siguientes, sin saber cuándo o dónde podrían aparecer los inspectores.

“Ahora no sabemos qué haremos”, declaró Hesham, quien se quedaba hasta que su arrendador lo desaloje. Como otros que vivían en los espacios más baratos y concurridos de Dubái, habló con The Associated Press con la condición de que solo se usara su primer nombre por temor a ser blanco de las autoridades que hacen cumplir la prohibición de la vivienda ilegal.

“No tenemos otra opción”, expresó.

El Municipio de Dubái, que supervisa la ciudad-estado, declinó una solicitud de entrevista de AP. En un comunicado, indicó que las autoridades habían realizado inspecciones en todo el emirato para reducir los riesgos de incendio, un esfuerzo que, según dijo, “garantizaría los más altos estándares de seguridad pública” y llevaría a una “mejor calidad de vida” para los inquilinos. No abordó dónde vivirían aquellos que no pueden permitirse una vivienda legal en una ciudad-estado que es sinónimo de lujo pero que prohíbe los sindicatos y no garantiza un salario mínimo.

Dubái había experimentado un auge desde la pandemia que no mostraba signos de detenerse. Se proyectaba que su población de 3,9 millones de habitantes crezca a 5,8 millones para 2040 a medida que más personas se mudasen al centro comercial desde el extranjero.

Gran parte del mercado inmobiliario de Dubái estaba dirigido a profesionales extranjeros adinerados que vivían allí a largo plazo. Eso dejó pocas opciones asequibles para la mayoría de los trabajadores: migrantes con contratos temporales y de bajos salarios, que a menudo ganaban solo varios cientos de dólares al mes. Casi una quinta parte de las viviendas en Dubái valían más de 1 millón de dólares el año pasado, según la firma inmobiliaria Knight Frank. Los desarrolladores competían para construir más viviendas de alta gama.

Ese crecimiento continuo había significado un aumento de los alquileres en general. Se esperaba que los alquileres a corto plazo costaran un 18% más para finales de este año en comparación con 2024, según la empresa de alquileres en línea Colife. La mayoría de los trabajadores migrantes con los que AP habló dijeron que ganaban solo entre 300 y 550 dólares al mes.

En áreas de bajos ingresos, afirmaron que un espacio en un apartamento dividido generalmente se alquilaba por 220 a 270 dólares al mes, mientras que una litera en una habitación no dividida costaba la mitad. Ambos podían costar menos si se compartían, o más dependiendo del tamaño y la ubicación. En cualquier caso, eran mucho más baratos que el alquiler promedio de un apartamento de una habitación, que la firma inmobiliaria Engel & Völkers dijo que costaba alrededor de 1.400 dólares al mes.

Los Emiratos Árabes Unidos, al igual que otras naciones del Golfo, dependían de trabajadores mal pagados de África y Asia para construir, limpiar, cuidar niños y conducir taxis. Solo los ciudadanos emiratíes, que son superados en número casi nueve a uno por residentes de países extranjeros, son elegibles para una serie de beneficios gubernamentales, incluida la asistencia financiera para la vivienda.

Las grandes empresas, desde constructoras y fábricas hasta hoteles y resorts, están obligadas por ley a alojar a los trabajadores si ganan menos de 400 dólares al mes, gran parte de lo cual envían a sus familias en el extranjero.

Sin embargo, muchos migrantes estaban empleados de manera informal, lo que hacía que sus arreglos de vivienda fueran difíciles de regular, indicó Steffen Hertog, experto en mercados laborales del Golfo en la London School of Economics and Political Science. La represión aumentaría sus costos de vivienda, creando “mucho estrés para personas cuya situación de vida ya era precaria”, manifestó.

Hassan, un guardia de seguridad de 24 años de Uganda, compartía una cama en un apartamento dividido con un amigo. Hasta ahora, el gobierno no lo había descubierto, pero tenía motivos para estar nervioso, comentó.

“Pueden decirte que te vayas sin opción, sin ningún lugar a donde ir”, contó.

Dubái había apuntado a apartamentos superpoblados en el pasado en medio de una serie de incendios en rascacielos alimentados por material de revestimiento inflamable. La última ronda de inspecciones se produjo después de un incendio en junio en una torre de 67 pisos en el vecindario de Dubai Marina, donde algunos apartamentos habían sido divididos.

Más de 3.800 residentes se vieron obligados a evacuar el edificio, que tenía 532 apartamentos ocupados, según un informe policial. Eso significó que en promedio siete personas vivían en cada una de estas unidades en la torre de apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Docenas de hogares quedaron inhabitables.

No hubo lesiones graves en ese incendio. Sin embargo, otro en 2023 en el histórico barrio de Deira en Dubái mató al menos a 16 personas e hirió a otras nueve en una unidad que al parecer había sido dividida.

Ebony, una trabajadora de 28 años de Ghana, fue recientemente obligada a dejar un apartamento dividido después de que las autoridades se enteraron. Vivía en un espacio estrecho con una compañera de cuarto que dormía encima de ella en una cama de loft de madera contrachapada improvisada.

“A veces, incluso te paras y tu cabeza golpea la madera contrachapada”, señaló.

Ahora está en un nuevo apartamento, una sola habitación que alberga a otras 14 personas, y a veces más de 20 a medida que la gente va y viene, compartiendo camas. Con su ingreso de alrededor de 400 dólares al mes, sostuvo que no tenía otra opción, y teme ser obligada a salir nuevamente.

“No sé qué quieren que hagamos. Tal vez no quieren a la mayoría de las personas que están aquí en Dubái”, expresó Ebony.