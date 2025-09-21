Donald Trump, presente en el multitudinario funeral de Charlie Kirk
La ceremonia tiene lugar en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, con capacidad para 63 mil personas.
21/09/2025 | 17:14Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump en Arizona para despedir a Charlie Kirk.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente este domingo en el funeral del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, que reunió a miles de sus seguidores en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.
El evento, que honró la memoria del joven, fue un reflejo de su influencia en el movimiento conservador de Estados Unidos.
Entre los asistentes se encontraban el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance, quienes pronunciarán discursos en su honor.
La viuda de Kirk, Erika Kirk, también estuvo presente como la nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que promueve principios conservadores y la libertad de expresión, que dirigía su esposo.
La muerte de Kirk reavivó un intenso debate sobre la seguridad de los activistas y la libertad de expresión en Estados Unidos. La ceremonia, que se celebró en un estadio con capacidad para 63.000 espectadores, se convirtió en una plataforma para que sus seguidores y líderes políticos reafirmaran su compromiso con los principios que defendía Kirk.
Lectura rápida
¿Quién asistió al funeral de Charlie Kirk? El presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, entre otros.
¿Dónde tuvo lugar el funeral? En el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.
¿Cuándo fue el funeral? El domingo 21 de septiembre de 2025.
¿Quién es Charlie Kirk? Un activista de ultraderecha asesinado el 10 de septiembre de 2025.
¿Qué temas se discutieron en la ceremonia? La muerte de Kirk impulsó debates sobre seguridad de activistas y libertad de expresión en Estados Unidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]