En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Rosario Central vs. Talleres

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Instituto

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Donald Trump, presente en el multitudinario funeral de Charlie Kirk

La ceremonia tiene lugar en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, con capacidad para 63 mil personas.

21/09/2025 | 17:14Redacción Cadena 3

FOTO: Donald Trump en Arizona para despedir a Charlie Kirk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente este domingo en el funeral del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, que reunió a miles de sus seguidores en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.

El evento, que honró la memoria del joven, fue un reflejo de su influencia en el movimiento conservador de Estados Unidos.

Entre los asistentes se encontraban el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance, quienes pronunciarán discursos en su honor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La viuda de Kirk, Erika Kirk, también estuvo presente como la nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que promueve principios conservadores y la libertad de expresión, que dirigía su esposo.

La muerte de Kirk reavivó un intenso debate sobre la seguridad de los activistas y la libertad de expresión en Estados Unidos. La ceremonia, que se celebró en un estadio con capacidad para 63.000 espectadores, se convirtió en una plataforma para que sus seguidores y líderes políticos reafirmaran su compromiso con los principios que defendía Kirk.

Lectura rápida

¿Quién asistió al funeral de Charlie Kirk? El presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, entre otros.

¿Dónde tuvo lugar el funeral? En el Estadio State Farm de Glendale, Arizona.

¿Cuándo fue el funeral? El domingo 21 de septiembre de 2025.

¿Quién es Charlie Kirk? Un activista de ultraderecha asesinado el 10 de septiembre de 2025.

¿Qué temas se discutieron en la ceremonia? La muerte de Kirk impulsó debates sobre seguridad de activistas y libertad de expresión en Estados Unidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho