Diego Simeone denuncia insultos antes de la confrontación con aficionado del Liverpool

FOTO: Diego Simeone dice que fue insultado antes de enfrentarse con aficionado del Liverpool

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Diego Simeone afirmó que fue blanco de repetidos insultos por parte del público de Anfield antes de ser expulsado por una confrontación airada con un hincha al final del partido de la Liga de Campeones disputado el miércoles por el Atlético de Madrid contra el Liverpool.

El entrenador argentino del Atlético dijo que respondió a la provocación del público después de que Virgil van Dijk anotó un gol en el tiempo de descuento en la victoria del Liverpool por 3-2. Esto desató un altercado en la banda con la participación de los guardias de seguridad y miembros del cuerpo técnico del conjunto español.

“Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien cuando reaccionamos, porque somos protagonistas”, reconoció Simeone en la rueda de prensa. “Pero de la misma manera que luchamos contra el racismo y los insultos a los jugadores, los banquillos están pegados y no es fácil recibir insultos todo el partido. Vino el tercer gol y además de los insultos hubo un gesto y soy una persona”.

Hubo escenas de furia al final del partido en Anfield después de que el Atlético remontó un 2-0 en contra y luego recibió el tanto decisivo en el segundo minuto del tiempo añadido para perder el encuentro.

Un altercado en la banda provocó que los guardias de seguridad intervinieran en busca de controlar la situación antes de que Simeone finalmente fuera expulsado por el árbitro italiano Maurizio Mariani.

Las imágenes de televisión mostraron a Simeone confrontando a un aficionado en la multitud y a los guardias de seguridad interviniendo para calmar la situación.

El entrenador argentino no quiso decir qué insultos recibió.

“Siempre se habla de cuidar, de respetar... pero te insultan durante todo el partido desde atrás. Yo no puedo decir nada porque soy el entrenador”, comentó en declaraciones a TV Movistar Plus. “No es justificable mi reacción, pero después de 90 minutos de insultos no es fácil. El árbitro me dijo que entendía la situación. Ojalá el Liverpool pueda mejorar esa parte, y cuando identifiquen a la persona que hizo eso, que tenga consecuencias”.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, negó estar al tanto de lo sucedido.