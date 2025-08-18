Detalles clave sobre la reunión entre Zelenskyy y Trump en la Casa Blanca

FOTO: Qué saber sobre la reunión de Zelenskyy con Trump

El presidente estadounidense Donald Trump recibió el lunes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a mandatarios europeos en la Casa Blanca para discutir cómo poner fin a la guerra de tres años de Rusia en Ucrania.

Meses de esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener los combates no habían avanzado, pero las apuestas aumentaron desde que Trump se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin el viernes. Después de esa cumbre, Trump abandonó el requisito de alcanzar un alto el fuego para mantener más conversaciones y se alineó con la posición de Putin, que indicaba que las negociaciones debían centrarse en un acuerdo a largo plazo.

La presencia de varios mandatarios europeos en las conversaciones en Washington mostró hasta qué punto era crucial el conflicto —y cualquier acuerdo— para las cuestiones de seguridad más amplias en el continente.

Buscaban salvaguardar a Ucrania y a Europa en general de cualquier agresión adicional de Moscú, pero también brindaban un apoyo a Zelenskyy luego de que su última visita a la Casa Blanca resultara en una confrontación airada. Los mandatarios estadounidenses y ucranianos tenían previsto reunirse primero en privado, sin los europeos.

Sobre "la política definitiva de Trump hacia la guerra entre Rusia y Ucrania no sólo pendía el futuro de la seguridad de Ucrania, sino también el de Europa", dijo Nigel Gould-Davies, investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. “Las apuestas no podrían ser más altas para el continente”.

A continuación, se presentaron los puntos clave sobre la reunión en Washington.

Las conversaciones podrían ser un momento crucial en la guerra

Después de reunirse con Putin en Alaska, Trump hizo un gran esfuerzo para lograr un avance.

Sin embargo, había muchos temas que debían resolverse y las dos partes habían establecido previamente líneas rojas que eran incompatibles, incluyendo cuestiones sobre si Ucrania cedería terreno a Rusia, el futuro del ejército ucraniano y si el país tendría alguna garantía contra una nueva agresión rusa.

En una publicación en redes sociales el domingo por la noche, Trump pareció trasladar la carga de poner fin a la guerra a Zelenskyy, cuyo país fue invadido en febrero de 2022.

“El presidente Zelenskyy de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando”, escribió.

Un acuerdo de paz integral aún podría estar muy lejos.

Putin quiere el Donbás

Como condición para la paz, el presidente ruso quería que Kiev renunciara al Donbás, la región industrial en el este de Ucrania donde se habían registrado algunos de los combates más intensos, pero que las fuerzas rusas no lograron capturar completamente.

En su publicación del domingo por la noche, Trump escribió que Zelenskyy también debería aceptar la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Como parte de un acuerdo, Putin mencionó que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían proporcionar a Ucrania una garantía de seguridad que se asemejaría al compromiso de defensa colectiva de la OTAN, según un alto funcionario estadounidense.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, calificó esa concesión rusa como “decisiva”, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría.

Ucrania había presionado durante mucho tiempo por algún tipo de garantía que impidiera una nueva invasión rusa.

Ucrania no cederá territorio a Rusia

Zelenskyy rechazó la demanda de Putin de que Ucrania cediera la región del Donbás, compuesta por las regiones de Donetsk y Luhansk, ya que la Constitución ucraniana prohíbe ceder territorio o intercambiar tierras. Eso también implica que no puede ceder Crimea.

En cambio, congelar la línea del frente —que serpenteaba aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas) desde el noreste hasta el sureste de Ucrania— parecía ser lo máximo que el pueblo ucraniano podría aceptar.

Rusia actualmente controla alrededor del 20% del territorio ucraniano.

La seguridad de Europa también está en juego

Los mandatarios europeos vieron la lucha de Ucrania como un baluarte contra cualquier ambición del Kremlin de amenazar a otros países en Europa del Este y más allá.

El presidente francés Emmanuel Macron describió a Ucrania como un “puesto avanzado de nuestra defensa colectiva si Rusia quisiera avanzar nuevamente”.

“Si somos débiles con Rusia hoy, estaremos preparando los conflictos de mañana que afectarán a los ucranianos y, no se equivoquen, también pueden afectarnos a nosotros”, dijo Macron el domingo.

Los pesos pesados políticos europeos que se esperaban en Washington eran Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente finlandés Alexander Stubb, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Ataques siguen cobrando vidas de civiles

Ucrania había ido perdiendo más territorio en los últimos meses contra el ejército más grande de Rusia, y las fuerzas de Moscú rompieron las líneas ucranianas en una serie de infiltraciones menores en la región de Donetsk antes de la cumbre de Alaska. Pero no hubo señales de un avance ruso importante inminente en la línea del frente.

Ambas partes también habían mantenido sus ataques diarios de largo alcance detrás de la línea del frente.

Un ataque con drones rusos en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a seis personas el domingo por la noche, incluyendo a un niño de 18 meses y a un adolescente de 16 años, según el jefe regional Oleh Syniehubov. El ataque a la ciudad del noreste hirió a otras 20 personas, entre ellas seis niños, dijo.

El Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que se habían interceptado 23 drones ucranianos sobre regiones rusas y la anexionada península de Crimea durante la noche.

