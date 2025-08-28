Destituyeron a la directora de los CDC de Estados Unidos tras menos de un mes en el cargo

Menos de un mes después de asumir funciones, Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, fue destituida este miércoles.

“Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Agradecemos su dedicado servicio al pueblo estadounidense”, señaló en una publicación en X el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que supervisa a los CDC, sin dar mayores explicaciones.

Monarez, quien juró el cargo el 31 de julio, se convirtió así en la directora con el mandato más breve en la historia de la agencia.

“Ni renunció ni fue despedida”

Pocas horas después del anuncio del HHS, el equipo legal de Monarez emitió un comunicado en el que aseguró que ella no había renunciado ni había sido despedida.

Sus abogados acusaron al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., de “politizar la salud pública con fines partidistas” y advirtieron que, al expulsar a funcionarios sanitarios del Gobierno, había puesto “en riesgo a millones de vidas estadounidenses”.

Poco después de la declaración, la Casa Blanca oficializó la destitución de Monarez y comunicó con la firma del portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai: “Dado que Susan Monarez se negó a renunciar a pesar de haber informado al liderazgo del HHS de su intención de hacerlo, la Casa Blanca ha decidido cesarla de su cargo en los CDC”.

De acuerdo con el diario The Washington Post, que citó a dos fuentes cercanas al caso, Monarez fue “presionada durante días” por Kennedy, abogados de la Administración y otros funcionarios sobre si apoyaría la revocación de ciertas autorizaciones de vacunas contra la COVID-19.

“Kennedy, con un largo historial de activismo antivacunas, y otros funcionarios cuestionaron el lunes a Monarez sobre si estaba alineada con los esfuerzos del Gobierno para modificar la política de vacunación”, señaló el reporte.

También este miércoles, varios altos cargos de los CDC presentaron su renuncia y, según medios estadounidenses, las dimisiones estarían relacionadas con el descontento respecto a las políticas de vacunación, la presunta desinformación y la politización de la salud pública.

A propósito del caso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, siglas en inglés) aprobó las vacunas actualizadas contra la Covid-19, pero restringió significativamente su uso para muchos estadounidenses.

“La FDA ha concedido la autorización de comercialización para las personas con mayor riesgo: Moderna (a partir de los seis meses), Pfizer (a partir de los cinco años) y Novavax (a partir de los 12 años)”, declaró el miércoles el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., en una publicación en la red social X que añadió que “estas vacunas están disponibles para todos los pacientes que las elijan tras consultar con sus médicos”.

Kennedy afirmó que la FDA logró cuatro objetivos: poner fin a la obligatoriedad de las vacunas contra la COVID; mantener las vacunas disponibles para las personas que las desean, especialmente las vulnerables; exigir a las empresas estudios controlados con placebo; y poner fin a las autorizaciones de uso de emergencia (EUA, siglas en inglés) que, según aquel funcionario, fueron revocadas.

Los expertos en salud pública advirtieron que la aprobación más restrictiva podría generar incertidumbre entre los estadounidenses que no están clasificados como de alto riesgo, pero que aun así desean recibir las vacunas actualizadas .La medida también podría dificultar la vacunación de los bebés y los niños pequeños, a pesar de su vulnerabilidad a contraer un caso grave de la enfermedad.

Algunos grupos médicos, entre ellos la Academia Americana de Pediatría, expresaron su oposición, argumentando que las restricciones podrían impedir que las familias que desean proteger a sus hijos tengan acceso a las vacunas, indica un amplio informe de la agencia de noticias Xinhua.