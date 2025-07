Cuatro personas mueren en Rusia y Ucrania en intercambio de ataques aéreos

Rusia y Ucrania intercambiaron ataques aéreos durante la noche que dejaron dos fallecidos en cada país, informaron las autoridades.

En Ucrania, las regiones de Dnipro, en el sur, y Sumy, en el noreste, fueron objeto de un ataque combinado de cohetes y aviones no tripulados, reportaron funcionarios locales. El jefe de la administración regional de Dnipro, Serhii Lysak, dijo que al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en el bombardeo.

En la ciudad de Dnipro, un edificio de varios pisos y un negocio sufrieron daños durante el operativo, y en la región, un incendio arrasó un centro comercial.

En Sumy, la administración militar dijo que tres personas resultaron heridas.

Járkiv sufrió un intenso bombardeo aéreo durante la noche y las autoridades locales indicaron que la segunda ciudad más grande de Ucrania fue alcanzada por cuatro bombas aéreas guiadas, dos misiles balísticos y 15 drones en un período de tres horas.

En una publicación en Telegram, el alcalde de Járkiv, Ihor Terekhov, dijo que edificios residenciales de gran altura, negocios locales, carreteras y la red de comunicación resultaron dañados en el ataque. Al menos cinco personas sufrieron lesiones, incluidos tres rescatistas heridos en un ataque doble, donde una segunda acción apuntó a los equipos de emergencia que tratan de ayudar a los afectados por el inicial.

Según el informe diario de la fuerza aérea, en total Rusia disparó 208 aviones no tripulados y 27 misiles contra el país vecino durante la noche. De acuerdo con los datos preliminares, las defensas antiaéreas y la guerra electrónica derribaron o interceptaron 183 drones y 17 misiles, pero 10 misiles y 25 drones impactaron en nueve ubicaciones, explicó.

En Rusia, las autoridades dijeron que drones ucranianos apuntaron a múltiples regiones durante la noche. Un operativo con aviones no tripulados en la provincia fronteriza de Rostov mató a dos personas, señaló el gobernador interino, Yuri Slyusar.

En la vecina Stavropol, los drones alcanzaron una instalación industrial no especificada, señaló su gobernador, Vladimir Vladimirov, en Telegram. El ataque provocó un breve incendio, pero no ofreció más detalles. Vladimirov dijo que se restringió la conexión móvil a internet debido a la ofensiva, una medida que las autoridades adoptan habitualmente en el vasto país y que los críticos afirman que contribuye a una censura online generalizada.

Un reporte de prensa no confirmado indicó que videos publicados en internet por residentes mostraban que los drones alcanzaron la planta de radio Signal, que fabrica equipos de interferencias. The Associated Press no pudo verificar la información.

Los drones también apuntaron a Moscú, pero fueron derribados, según el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, y a una instalación industrial no especificada en la región de Penza, al sureste de la ciudad, de acuerdo con el gobernador, Oleg Melnichenko.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas derribaron o interceptaron un total de 54 drones ucranianos: 24 sobre la región de Bryansk, en la frontera con Ucrania; 12 en Rostov, seis sobre la anexionada península de Crimea, cuatro sobre el mar de Azov, tres sobre el mar Negro y algunos otros en las provincias de Orlov, Tula y Belgorod.

La agencia de aviación civil rusa Rosaviatsia suspendió brevemente durante la noche los vuelos hacia y desde los aeropuertos de la ciudad de Kaluga, al suroeste de Moscú, así como en Vladikavkaz y Grozny, en el Cáucaso Norte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.