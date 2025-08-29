Corte de apelaciones de EEUU declara inconstitucionales los aranceles de Trump, pero los mantiene
Una corte de apelaciones establece que Trump no tenía derecho a imponer aranceles generalizados, pero mantiene temporalmente la decisión hasta que se resuelva su apelación en la Corte Suprema.
29/08/2025 | 19:03Redacción Cadena 3
FOTO: Corte de apelaciones de EEUU declara inconstitucionales los aranceles de Trump, pero los mantiene
WASHINGTON (AP) — Una corte federal de apelaciones falló el viernes que el presidente Donald Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles generalizados, pero por ahora dejó en pie el plan del mandatario de construir un muro proteccionista alrededor de la economía estadounidense.
La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo, en gran medida confirmando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio especializado de Nueva York.
Sin embargo, el tribunal anuló una parte de esa decisión que invalidaba los aranceles de inmediato, con el fin de darle tiempo al gobierno de Trump para apelar ante la Corte Suprema.
La decisión complica las ambiciones de Trump de cambiar por completo décadas de política comercial estadounidense por su cuenta. Trump tiene leyes alternativas para imponer impuestos a las importaciones, pero estas limitarían la rapidez y severidad con la que podría actuar. Sus aranceles, y la manera errática en que los ha implementado, han sacudido los mercados globales, enajenado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos, y aumentado los temores de precios más altos para los consumidores estadounidenses y un crecimiento económico más lento.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
