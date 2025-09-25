Corea del Sur permitirá que los tatuadores trabajen sin licencia médica
El parlamento aprobó un proyecto de ley que permitirá a los tatuadores trabajar sin necesidad de licencia médica. El cambio refleja una nueva postura social hacia los tatuajes.
25/09/2025 | 06:35Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
SEÚL, Corea del Sur (AP) — El parlamento de Corea del Sur aprobó el jueves un proyecto de ley histórico que permitió que los tatuadores trabajaran sin necesidad de tener una licencia médica.
En la actualidad, en el país solo podían realizar tatuajes personas con licencia médica, lo que lo convertía en el único del mundo industrializado con esta restricción. Decenas de miles de tatuadores habían trabajado durante décadas en la clandestinidad en Corea del Sur.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley del Tatuador por unanimidad, con 195 votos a favor y ninguno en contra.
La aprobación del proyecto de ley se produjo tras un cambio en la opinión pública hacia los tatuajes en los últimos años.
[Fuente: AP]