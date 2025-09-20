Copa Ryder 2025: el torneo de golf más esperado en el icónico Bethpage Black

Se presentó el torneo más bullicioso del golf, que se llevará a cabo en un campo de golf público en Nueva York, conocido por sus enardecidas multitudes. Este evento, que tendrá lugar desde el 26 hasta el 28 de septiembre de 2025, espera contar con 50.000 fanáticos ondeando banderas en Bethpage Black, lo que ha llevado a muchos a considerar esta Copa Ryder como la más esperada de todas.

El jugador estadounidense más experimentado, Justin Thomas, presagió: "Creo que, sin duda, será el torneo de golf más grande de la historia". Este alto perfil del golf, quien asiste a su cuarta Ryder, destacó la magnitud que tendrá el torneo.

Además, el presidente Donald Trump no se perderá esta competencia deportiva de “nosotros contra ellos”, y se espera su presencia en la jornada de apertura. Los estadounidenses intentarán recuperar el cetro en una atmósfera llena de pasión, la cual es inigualable a la de cualquier otro torneo de golf.

La Copa Ryder tiene una larga historia, disputándose por primera vez en 1927 por un trofeo de oro de 17 pulgadas donado por el comerciante de semillas inglés Samuel Ryder. Este torneo, aunque comenzó como una competencia amistosa entre equipos de ambos lados del Atlántico, ha tenido momentos donde la rivalidad se intensifica más allá de lo cordial.

El capitán estadounidense, Keegan Bradley, quien participó por última vez hace 11 años, expresó: "Cuando eres parte de esto, realmente te cambia para siempre, realmente lo hace". Aun no ha desempacado su maleta desde su debut en 2012 y prometió no abrirla antes de ser parte de un equipo campeón.

En cuanto al equipo europeo, Luke Donald regresa como capitán, buscando emular a Tony Jacklin como el único capitán europeo que ha ganado consecutivamente la Ryder. Donald liderará al mismo equipo que triunfó en Roma, pero con un cambio: Rasmus Hojgaard reemplazará a su gemelo Nicolai.

“Aunque tenemos mucha continuidad, esto es algo diferente. Entendemos lo difícil que es”, dijo Donald. El equipo estadounidense ha tomado decisiones estratégicas para evitar errores pasados. Practicaron juntos y jugaron en el Procore Championship la semana antes del evento, con un retiro en una mansión entre viñedos.

Por su parte, Justin Rose comentó sobre la preparación de Estados Unidos: “Creo que los EE.UU. intentó demasiado convertirse en un equipo, mientras que Europa es un poco más natural y orgánica”.

El equipo europeo reunió a 11 de sus 12 jugadores en el BMW PGA Championship y se prepararon para el desafío presente en Bethpage Black. “Hemos estado hablando de la Copa Ryder en Bethpage durante 10 años, la expectativa sobre ella, y esperamos un caos absoluto allí”, agregó Rose.

La Ryder ha sido un evento complicado para el equipo estadounidense en el extranjero. Aunque se logró una victoria aplastante en 2021, Europa ganó en 2023 en casa, lo que llevó a Rory McIlroy a declarar que ganar fuera es un logro máximo en el golf. “Y eso es lo que vamos a hacer en Bethpage”, advirtió McIlroy.

Durante tres días de intensas competencias, que incluyen partidos de foursomes y fourballs el 26 y 27, y 12 partidos individuales el 28, Europa necesita 14 puntos para retener la copa. Scottie Scheffler anticipó la contienda: “vamos a ver cuál es el mejor equipo, y va a ser una buena batalla”.

Cerca de la multitud en Bethpage Black, que también se caracteriza por su accesibilidad al público, los jugadores se enfrentan a un entorno cargado de emoción. El costo de jugar en Black es de 70 dólares para residentes de Nueva York y 140 para los demás, lo que sigue siendo aceptable para un campo que ha albergado torneos importantes.

Finalmente, la Ryder no se mide solo en quién tiene la puntuación más baja entre 156 jugadores, sino que pone en juego un orgullo nacional. “Los fanáticos de Long Island son apasionados y estoy contento de estar en el equipo al que están animando”, dijo Thomas, quien espera cumplir con las expectativas de la afición.