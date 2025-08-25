Conferencia de Vanina Biasi para confirmar rechazo al procesamiento del juez Rafecas

La legisladora electa del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi realizó una conferencia de prensa, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para confirmar el rechazo al procesamiento que le impartió, meses atrás, el juez Daniel Rafecas por pronunciarse a favor del pueblo palestino.

Este lunes a las 16hs., en el Salón San Martín del parlamento porteño, la dirigente del Partido Obrero (fracción que integra el FIT) estuvo presente, junto a sus abogadas Liliana Alaniz y Liliana Kunis de la Asociación de Profesionales En Lucha (APEL), para comunicar lo que ya ha sido respondido por parte de las letradas, de manera formal.

“En momentos en que la ONU informa, a nivel mundial, que está ocurriendo una hambruna en la franja de Gaza, cuando se intensifican en la zona centro los bombardeos por parte del Estado de Israel para concretar el exterminio del pueblo palestino, es fundamental que defendamos el derecho a denunciar esta situación”, manifestaron las abogadas de Biasi.

Asimismo, expresaron que “es fundamental defender la libertad de expresión” y oponerse a la “intromisión” del Poder Judicial por sobre el Poder Legislativo y que, según Alaniz y Kunis, fue lo que hizo el juez Rafecas con la diputada.

“Recordemos que el fiscal federal Carlos Stornelli le abrió la causa cuando era diputada electa. Luego el juez Rafecas y el fiscal federal Eduardo Taiano la procesaron cuando era una diputada en ejercicio y, ahora, la Cámara de Apelaciones interviene sobre una legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires. Directamente, estamos presenciando como el Poder Judicial quiere amordazar a una persona que mediante elecciones ha sido elegida por el pueblo para representar las voces populares”, concluyeron.