Cómo Trump busca destituir al presidente de la Reserva Federal por la renovación de su sede

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo que finalmente encontró una manera de lograr su objetivo de destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acusándolo de gestionar indebidamente la renovación de la sede de esa institución.

El impulso se produjo después de una campaña de varios meses por parte de Trump para intentar deshacerse del banquero central políticamente independiente, quien tuvo una postura firme ante las solicitudes del presidente republicano para reducir las tasas de interés, bajo la preocupación de que los aranceles de la administración provoquen niveles más altos de inflación.

Trump indicó el martes que el manejo de Powell de un extenso proyecto de renovación en dos edificios de la Fed en Washington podría ser motivo para dar el paso sin precedentes y posiblemente legalmente dudoso de despedirlo. “Creo que de alguna manera lo es”, declaró Trump.

“Cuando gastas 2.500 millones de dólares en, realmente, una renovación, creo que es realmente vergonzoso”, indicó Trump, agregando que nunca vio al presidente de la Fed como alguien que necesitara un “palacio”.

El proyecto ha estado en marcha durante años, remontándose al primer mandato de Trump. Pero solo recientemente llamó la atención de la Casa Blanca. Trump sostiene que reducir las tasas de interés reduciría los costos de endeudamiento del gobierno, mientras que Powell ha advertido que un recorte prematuro podría empeorar la inflación y, en última instancia, aumentar esos costos de endeudamiento.

El riesgo de que la Fed pierda su independencia política podría socavar los mercados financieros de Estados Unidos, posiblemente llevando a un colapso en las acciones y a que los inversores cobren una prima para prestar a la economía estadounidense.

Esto es lo que hay que saber:

Destituir a Powell podría desencadenar un pánico en el mercado

El presidente de la Fed ha sido un obstáculo en los esfuerzos de Trump por obtener el control total sobre el poder ejecutivo. Powell y su junta tienen el doble mandato de maximizar el empleo y mantener los precios estables, una tarea que puede requerir medidas políticamente impopulares, como aumentar las tasas de interés para mantener la inflación bajo control. La teoría general es que mantener el banco central políticamente independiente le permite cumplir su misión basada en lo que la economía necesita, en lugar de lo que un político quiere.

Un intento de remover a Powell de su cargo antes de que termine su mandato en mayo de 2026 socavaría la independencia de la Fed y podría llevar a una mayor inflación, tasas de interés más altas y una economía más débil.

La Corte Suprema señaló recientemente que Trump no puede despedir a Powell simplemente por no estar de acuerdo sobre las tasas de interés. Pero legalmente podría hacerlo “por causa”, como mala conducta o incumplimiento del deber.

La solución de Trump parece ser que Powell tergiversó el proyecto de renovación en el testimonio ante el Congreso y que el costo es excesivo, lo que justifica su despido.

La sede principal de la Fed tiene más de 90 años

La Fed dice que su sede principal, conocida como el edificio Marriner S. Eccles, necesitaba urgentemente una actualización porque sus sistemas eléctricos, de plomería y HVAC, entre otros, estaban casi obsoletos y algunos datan de la construcción del edificio en la década de 1930.

La renovación también eliminará asbestos, plomo y otros elementos peligrosos y actualizará el edificio con sistemas eléctricos y de comunicaciones modernos. El edificio en forma de H, nombrado en honor a un ex presidente de la Fed en las décadas de 1930 y 1940, está ubicado cerca de algunos de los monumentos más destacados de Washington y tiene referencias a la arquitectura clásica y mármol en las fachadas y trabajos en piedra. El banco central también está renovando un edificio vecino que adquirió en 2018.

La Fed dijo que ha habido mantenimiento periódico en las estructuras, pero agregó que esta es la primera “renovación integral”. Los costos de la renovación se dispararon con los años, y los funcionarios de la administración Trump han criticado a la Fed por el gasto del proyecto, que ha alcanzado los 2.500 millones de dólares, aproximadamente 600 millones más de lo que se presupuestó originalmente.

Como un propietario agobiado enfrentando costos inesperados para una remodelación, la Fed cita muchas razones para el mayor gasto. Los costos de construcción, incluidos los materiales y la mano de obra, aumentaron drásticamente durante el pico de inflación en 2021 y 2022. Se necesitó eliminar más asbestos de lo esperado. Las restricciones locales de Washington sobre la altura de los edificios obligaron a construir subterráneamente, lo cual es más costoso.

La junta de la Fed canceló sus renovaciones planificadas de un tercer edificio en 2024 debido al aumento de costos. La Fed asegura que las renovaciones reducirán los costos “con el tiempo” porque podrá consolidar a sus aproximadamente 3.000 empleados con sede en Washington en menos edificios y ya no necesitará alquilar tanto espacio adicional como lo hace ahora.

El director de presupuesto de la Casa Blanca llama a las renovaciones ‘ostentosas’

Russ Vought, el principal asesor de presupuesto de la administración, escribió una carta a Powell diciendo que Trump está “extremadamente preocupado” por la “ostentosa renovación” de las instalaciones de la Fed.

Los planes de renovación de la Fed incluyen “jardines en terrazas en la azotea, comedores privados VIP y ascensores, elementos de agua, mármol premium y mucho más”, indicó Vought en la carta de la semana pasada.

Powell refutó las afirmaciones, que recibieron amplia circulación en un documento emitido por el Mercatus Center, un grupo de expertos en la Universidad George Mason, en marzo de 2025. El documento fue escrito por Andrew Levin, un economista del Dartmouth College y ex empleado de la Fed. “No hay comedor VIP”, sostuvo Powell el mes pasado durante una audiencia del Comité Bancario del Senado. “No hay nuevo mármol. ... No hay ascensores especiales. No hay nuevos elementos de agua. ... Y no hay jardines en terrazas en la azotea”.

Algunos de esos elementos fueron eliminados de los planes iniciales del edificio presentados en 2021, dice la Fed.

Pero la Casa Blanca también cuestiona la reducción de costos de la Fed en sus renovaciones

Los cambios de la Fed en sus planes de construcción la han abierto a otra línea de ataque: los funcionarios de la Casa Blanca sugieren que la Fed violó los términos de la aprobación que recibió de una comisión de planificación local al cambiar sus planes.

En su aprobación del proyecto en septiembre de 2021, la Comisión de Planificación de la Capital Nacional señaló que “elogia” a la Fed por “involucrar plenamente a las agencias federales asociadas”. Pero debido a que la Fed cambió sus planes, la administración indica que necesitaba volver a la comisión para una aprobación separada.

Esencialmente, los funcionarios de la Casa Blanca están diciendo que Powell está siendo imprudente con el dinero de los contribuyentes debido al costo de la renovación, pero también lo acusan de actuar de manera poco ética al reducir el proyecto para ahorrar dinero.

James Blair, el subjefe de personal de la Casa Blanca a quien Trump nombró en la comisión, afirmó en una publicación en X que el testimonio de Powell en el Congreso en junio “me lleva a concluir que el proyecto no está alineado con los planes presentados y aprobados por la Comisión de Planificación de la Capital Nacional en 2021”.

Hablando el jueves pasado en la reunión de la comisión de planificación, Blair expresó que tiene la intención de recorrer el sitio de construcción, revisar materiales de la Fed sobre cómo han cambiado los planes de renovación aprobados en 2021 y circular una carta entre sus colegas en la comisión que se enviaría a los funcionarios de la Fed.

La Fed ha solicitado una revisión independiente del proyecto

El banco central dice, en una serie de preguntas frecuentes en su sitio web, que “no está sujeto a la dirección” de la comisión y solo ha cumplido con sus directivas de manera voluntaria. En cambio, la Fed aseveró que es responsable ante el Senado y la Cámara de Representantes y está supervisada por un inspector general independiente, no por la Casa Blanca. Powell ha pedido al inspector general que revise los costos del proyecto de renovación.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.