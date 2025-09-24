Colombia fabrica nuevo fusil para sustituir los de Israel tras ruptura diplomática

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano presentó el miércoles el nuevo fusil que fabrica su industria estatal buscando reemplazar del todo los fusiles que usan sus militares y que están fabricados en Israel, país con el que cortó relaciones diplomáticas desde 2024 en protesta por las acciones bélicas en la Franja de Gaza.

“Vamos a hacer nuestros propios fusiles. Indumil (Industria Militar de Colombia) debe ser plataforma de la industria metalmecánica de Colombia”, afirmó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la red social X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó a la prensa que se trata de un paso hacia la “autonomía estratégica” al dejar de depender de proveedores externos.

Varios militares posaron con el nuevo armamento.

Los militares colombianos usan fusiles Galil calibre 5,56 mm de fabricación israelí. Aunque Colombia adquirió hace años los derechos para la fabricación y comercialización de los Galil, aún depende de Israel para obtener partes como el cañón.

El coronel Juan Carlos Mazo, gerente de Indumil, indicó que al momento de suspender la relación con Israel contaban con 25.000 cañones para los fusiles Galil. Indicó que los cañones les permitirán “generar la transición” hasta que logren los de fabricación colombiana.

La transición iniciaría en el segundo semestre de 2026, según el ministro de Defensa, y puede llevar cinco años hasta sustituir los 400.000 fusiles que usan las fuerzas militares.

Indumil indicó que se trata de un fusil más liviano y de menor costo que el Galil. El país busca dotar a sus fuerzas armadas y, además, exportar este armamento a otros países, como actualmente hace con pistolas, granadas y morteros.

Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel tras calificar a su gobierno de “genocida” por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.