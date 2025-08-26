Coco Gauff inicia US Open con victoria pese a dificultades en el servicio

FOTO: El 1er partido de Gauff con nuevo entrenador de saque en US Open se complica pero termina en triunfo

NUEVA YORK (AP) — El primer partido de Coco Gauff desde que contrató a alguien para ayudarla con su inestable servicio comenzó de manera accidentada en el Abierto de Estados Unidos el martes por la noche.

La tenista local cometió una doble falta en el primer juego —y totalizó 10. También perdió su servicio en ese juego —e incurrió en lo mismo un total de seis veces.

Pero los únicos números que realmente contaron al final, por supuesto, fueron los parciales en el estadio Arthur Ashe, y esos mostraron que Gauff, la tercera cabeza de serie, resistió para imponerse 6-4, 6-7 (2), 7-5 sobre Ajla Tomljanovic y avanzar a la segunda ronda en Flushing Meadows.

“No fue lo mejor”, dijo Gauff. “Pero estoy feliz de haber pasado”.

Nada fue fácil. Gauff aventajó dos veces por un quiebre en el segundo set, pero no podía cerrar el partido. Se puso 5-3 en el tercero y sirvió para la victoria con 5-4, pero cometió dos dobles faltas seguidas y falló un par de derechas para dejar el marcador en cinco iguales.

Eso podría haber sido demasiado para soportar. En cambio, Gauff se estabilizó, recuperó el quiebre de inmediato y luego pudo cerrar el partido en su segunda oportunidad.

Lo finiquitó en casi tres horas completas.

“Tuve muchas oportunidades... Pensaba: ‘Eventualmente, una de estas va a salir a mi favor’”, expresó.

Gauff, quien ganó el primero de sus dos títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023 siendo adolescente, agregó a Gavin MacMillan a su equipo de entrenadores poco antes del inicio de este torneo. MacMillan es un experto en biomecánica que ayudó a la actual número uno, Aryna Sabalenka, a reformular su servicio hace unos años, y estaba en la primera fila del palco de invitados de Gauff, sentado justo delante de su madre.

Después de vencer a Tomljanovic, Gauff calificó sus prácticas con MacMillan como “realmente duras” y “mentalmente agotadoras”.

“Estoy tratando de mejorar con cada partido”, comentó.

El problema para Gauff, en resumen, ha sido una propensión a acumular dobles faltas. Sus 320 al entrar al Abierto de Estados Unidos constituían la mayor cifra en el circuito femenino esta temporada. Superaban por más de 100 a las de cualquier otra tenista.

El martes, mientras lidiaba con el trabajo en progreso de un movimiento de servicio modificado, Gauff comenzó con ofertas mucho más lentas de lo que es capaz de hacer.

A medida que avanzaba el partido y aumentaba la tensión, la joven floridana de 21 años volvió a su ritmo habitual, pasando de un promedio de solo 88 mph en primeros servicios en el primer set, a 97 mph en el segundo y 101 en el tercero, cuando el techo retráctil de Ashe estaba cerrado.

Lanzó uno a 117 mph e incluso produjo un ace con segundo servicio.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido? Coco Gauff venció a Ajla Tomljanovic.

¿Cuál fue el marcador final? 6-4, 6-7 (2), 7-5 a favor de Gauff.

¿Cuánto duró el partido? Casi tres horas completas.

¿Quién es el nuevo entrenador de Gauff? Gavin MacMillan, experto en biomecánica.

¿Qué problema enfrentó Gauff durante el juego? Cometió varias dobles faltas, totalizando 10 durante el partido.