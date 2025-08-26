En vivo

Mundo

Cerveceros vencieron 7-5 a Diamondbacks con jonrones de Monasterio y Durbin

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 7-5 a los Diamondbacks de Arizona, destacándose los jonrones de Caleb Durbin y Andruw Monasterio, mientras William Contreras también brilló en el encuentro.

26/08/2025 | 00:08Redacción Cadena 3

FOTO: Monasterio y Durbin conectan jonrones en victoria de Cerveceros, 7-5 sobre Diamondbacks

MILWAUKEE (AP) — Caleb Durbin conectó un jonrón por segundo juego consecutivo y el venezolano Andruw Monasterio sacó también la pelota del parque para que los Cerveceros de Milwaukee se impusieran el lunes 7-5 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Monasterio y Christian Yelich pegaron dos hits y remolcaron dos carreras por cabeza para ayudar al triunfo de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional. El venezolano William Contreras bateó también dos hits.

El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un jonrón de tres carreras por los Diamondbacks.

El juego presentó dos racimos de cinco carreras. Milwaukee rompió un empate sin carreras al anotar cinco veces en la tercera entrada. Arizona iba perdiendo 6-0 antes de conseguir cinco carreras en la sexta.

Después de que el venezolano Eduardo Rodríguez (5-8) de Arizona retiró a los primeros seis bateadores, permitió que los primeros siete de Milwaukee llegaran a base en la tercera entrada. Yelich conectó un sencillo con las bases llenas.

Rodríguez duró solo dos innings y un tercio, su apertura más breve de la temporada.

Monasterio agregó un jonrón solitario de 404 pies contra Bryce Jarvis en la cuarta.

Brandon Woodruff (5-1) estaba navegando sin problemas antes de complicarse en la sexta. El dominicano Ketel Marte y Corbin Carroll conectaron sencillos productores consecutivos antes de que Gurriel conectara un batazo de 380 pies por el bosque izquierdo.

Los Diamondbacks no llegaron a Milwaukee sino hasta poco antes de las 4 de la mañana, hora local. El manager Torey Lovullo dijo que le informaron que había problemas con los frenos del avión que debía llevar al equipo de Arizona a Milwaukee.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 3-1 con una anotada, Marte de 3-1 con una anotada y una producida. El cubano Gurriel de 3-1 con una anotada y tres impulsadas. Los venezolanos Ildemaro Vargas de 1-0, Gabriel Moreno de 4-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 4-2 con una anotada, Monasterio de 4-2 con dos anotadas y dos producidas.

¿Qué sucedió? Los Cerveceros vencieron a los Diamondbacks 7-5. ¿Quiénes sobresalieron? Andruw Monasterio y Caleb Durbin conectaron jonrones. ¿Cuándo tuvo lugar el partido? El lunes. ¿Dónde se jugó? En Milwaukee. ¿Por qué fue importante? Ambos equipos estaban luchando por posicionarse en la Liga Nacional.

[Fuente: AP]

Mundo

