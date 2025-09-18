FOTO: Cayó el sospechoso del crimen del turista argentino en Brasil

El sospechoso de drogar y matar al turista argentino Alejandro Ainsworth en Brasil fue detenido en la ciudad de San Pablo luego de la intensa verificación de las cámaras de seguridad y los movimientos bancarios.

La víctima, de 54 años, fue anunciado como desaparecido a mediados de septiembre de este año y tras la difusión del caso los hijos de Ainsworth, que viajaron hasta Brasil, debieron reconocer un cuerpo que se encontraba en la morgue como NN y que se trataba de su padre.

Luego de la confirmación de su fallecimiento, la principal hipótesis de los investigadores es que fue víctima de la modalidad conocida como Boa noite, Cinderela, en Argentina llamada viudas negras, debido a los extraños movimientos bancarios como, por ejemplo, retiros por 3.500 dólares, solicitudes de préstamos, cambios de contraseñas y hasta uso de los plásticos en diversos locales.

A una semana del hallazgo del cuerpo, la Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informó que el sospechoso, identificado como Dos Santos Oliveira, fue localizado tras el análisis de las cámaras de seguridad y las transacciones bancarias.

Desde el medio O Globo señalaron que las autoridades del caso todavía están a la espera del peritaje toxicológico y del informe del Instituto Médico Legal para poder determinar las causales de muerte.

La investigación continúa para constatar qué pasó con el turista argentino, quien había viajado a Brasil solo por vacaciones.