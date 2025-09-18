En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

Para Todos

Titi Ciabattoni

Escenario Principal

Mundo

Cayó el sospechoso del crimen del turista argentino en Brasil

Sospechan que Alejandro Ainsworth fue víctima de la modalidad “Boa noite, Cinderela”, en Argentina conocida como “viudas negras”.

18/09/2025 | 09:38Redacción Cadena 3

FOTO: Cayó el sospechoso del crimen del turista argentino en Brasil

El sospechoso de drogar y matar al turista argentino Alejandro Ainsworth en Brasil fue detenido en la ciudad de San Pablo luego de la intensa verificación de las cámaras de seguridad y los movimientos bancarios.

La víctima, de 54 años, fue anunciado como desaparecido a mediados de septiembre de este año y tras la difusión del caso los hijos de Ainsworth, que viajaron hasta Brasil, debieron reconocer un cuerpo que se encontraba en la morgue como NN y que se trataba de su padre.

Luego de la confirmación de su fallecimiento, la principal hipótesis de los investigadores es que fue víctima de la modalidad conocida como Boa noite, Cinderela, en Argentina llamada viudas negras, debido a los extraños movimientos bancarios como, por ejemplo, retiros por 3.500 dólares, solicitudes de préstamos, cambios de contraseñas y hasta uso de los plásticos en diversos locales.

A una semana del hallazgo del cuerpo, la Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informó que el sospechoso, identificado como Dos Santos Oliveira, fue localizado tras el análisis de las cámaras de seguridad y las transacciones bancarias.

Desde el medio O Globo señalaron que las autoridades del caso todavía están a la espera del peritaje toxicológico y del informe del Instituto Médico Legal para poder determinar las causales de muerte.

La investigación continúa para constatar qué pasó con el turista argentino, quien había viajado a Brasil solo por vacaciones.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Alejandro Ainsworth?
Fue drogado y asesinado en Brasil.

¿Quién es el sospechoso?
El sospechoso identificado es Dos Santos Oliveira.

¿Dónde fue detenido el sospechoso?
En la ciudad de San Pablo, Brasil.

¿Qué indicios hay del crimen?
Movimientos bancarios sospechosos tras la desaparición de Ainsworth.

¿Cuál fue la hipótesis de los investigadores?
La de la modalidad Boa noite, Cinderela, o viudas negras en Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

