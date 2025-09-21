Aston Villa anota en la Liga Premier, pero empata 1-1 con Sunderland

FOTO: Villa finalmente anota en la Liga Premier, pero empata 1-1 con el Sunderland

Aston Villa puso fin a su sequía de goles en la Liga Premier, pero aún así no pudo vencer a un Sunderland, que se quedó con diez hombres, y empató el domingo 1-1. Mientras que Newcastle fue contenido a un empate 0-0 con el Bournemouth.

Matty Cash lanzó un disparo curvado que el portero de Sunderland, Robin Roefs, solo pudo desviar hacia su propia red a los 67 minutos, dando a Villa su primer gol después de cinco partidos en la liga.

Sin embargo, Sunderland —jugando con diez hombres desde el minuto 33 tras la tarjeta roja de Reinildo por patear a Cash— igualó al 75 a través de Wilson Isidor, dejando a Villa sin victoria y antepenúltimo en la liga.

Newcastle rotó su equipo después de una derrota en la Liga de Campeones ante Barcelona el jueves y tuvo dificultades para crear muchas oportunidades claras en el Vitality Stadium contra un Bournemouth que buscaba su cuarta victoria consecutiva.

Más tarde, Arsenal recibió a Manchester City en un encuentro entre equipos que probablemente competirían por el título. Arsenal buscó reducir la diferencia con el líder Liverpool a tres puntos, mientras que City había ganado dos y perdido dos partidos hasta ahora.