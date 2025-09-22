Albanese explica el reconocimiento de Australia al Estado Palestino

Australia reconoció formalmente al Estado independiente y soberano de Palestina, con efecto a partir del domingo, según un comunicado gubernamental.

"Australia reconoce las legítimas y arraigadas aspiraciones del pueblo palestino a un Estado propio”, indicó un comunicado de prensa conjunto del primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong.

El reconocimiento de Palestina por parte de Australia, junto con Canadá y el Reino Unido, formó parte de un esfuerzo internacional coordinado para impulsar una solución de dos Estados, comenzando con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes tomados en octubre de 2023, según el comunicado.

“El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de larga data de Australia con la solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino”, añadió.

“Australia seguirá trabajando con nuestros socios internacionales para contribuir al desarrollo del acto de reconocimiento de hoy y para acercar a Oriente Medio a la paz y la seguridad duraderas que son la esperanza y el derecho de toda la humanidad”, indicó.

Albanese declaró este lunes que la decisión de su gobierno de reconocer el Estado palestino representó un paso adelante hacia una solución pacífica en Oriente Medio.

El primer ministro Albanese declaró a la cadena de televisión Australian Broadcasting Corporation (ABC) que la solución de dos Estados ha sido una postura bipartidista en Australia desde la declaración del Estado de Israel en 1948.

"El reconocimiento de Palestina es un paso adelante hacia una solución más pacífica, hacia nuestra visión: que israelíes y palestinos convivan en paz y seguridad, promoviendo la prosperidad de ambos pueblos”, declaró.