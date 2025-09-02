FOTO: Aficionado intenta abrir maleta de Sinner tras su partido de cuarta ronda en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Jannik Sinner tuvo pocos problemas en su partido de cuarta ronda en el Abierto de Estados Unidos el lunes por la noche, venciendo fácilmente a Alexander Bublik para avanzar a los cuartos de final. El tenista mejor clasificado pudo haber estado más cerca de perder algo más después.

Un aficionado intentó abrir la maleta de Sinner cuando el joven de 24 años se acercó a las gradas para regalar una toalla y posar para una fotografía. Un miembro del personal de seguridad detuvo rápidamente al aficionado, y Sinner se alejó de la multitud.

La incómoda situación, que fue captada en la transmisión televisiva, no se mencionó durante la conferencia de prensa posterior al partido de Sinner tras derrotar a Bublik 6-1, 6-1, 6-1.

Sinner se enfrentará al también italiano Lorenzo Musetti por un lugar en las semifinales del torneo de Grand Slam. Sinner está buscando su segundo campeonato del Abierto de Estados Unidos y el quinto en un torneo importante.