Mundo

Aficionado intenta abrir maleta de Sinner tras su partido de cuarta ronda en el US Open

Sinner avanzó a los cuartos de final del US Open tras vencer a Bublik. Un aficionado intentó abrir su maleta mientras el tenista regalaba una toalla. La situación fue detenida por seguridad.

02/09/2025 | 16:25Redacción Cadena 3

FOTO: Aficionado intenta abrir maleta de Sinner tras su partido de cuarta ronda en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Jannik Sinner tuvo pocos problemas en su partido de cuarta ronda en el Abierto de Estados Unidos el lunes por la noche, venciendo fácilmente a Alexander Bublik para avanzar a los cuartos de final. El tenista mejor clasificado pudo haber estado más cerca de perder algo más después.

Un aficionado intentó abrir la maleta de Sinner cuando el joven de 24 años se acercó a las gradas para regalar una toalla y posar para una fotografía. Un miembro del personal de seguridad detuvo rápidamente al aficionado, y Sinner se alejó de la multitud.

La incómoda situación, que fue captada en la transmisión televisiva, no se mencionó durante la conferencia de prensa posterior al partido de Sinner tras derrotar a Bublik 6-1, 6-1, 6-1.

Sinner se enfrentará al también italiano Lorenzo Musetti por un lugar en las semifinales del torneo de Grand Slam. Sinner está buscando su segundo campeonato del Abierto de Estados Unidos y el quinto en un torneo importante.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Sinner tras su partido? Un aficionado intentó abrir su maleta mientras regalaba una toalla.

¿Quién detuvo al aficionado? Un miembro del personal de seguridad actuó rápidamente para detener la situación.

¿A quién venció Sinner en este partido? A Alexander Bublik, con un resultado de 6-1, 6-1, 6-1.

¿A quién se enfrentará Sinner en los cuartos de final? A Lorenzo Musetti, otro tenista italiano.

¿Qué busca Sinner en el torneo? Su segundo campeonato en el Abierto de Estados Unidos y el quinto en un torneo importante.

[Fuente: AP]

