En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Milei en Cadena 3

Milei habló del escándalo en ANDIS: "Somos un gobierno de gente honesta"

El presidente defendió la gestión tras los audios filtrados, asegurando que todos los ciudadanos vulnerables reciben la asistencia correspondiente y calificando de “miserabilidad política” las acusaciones. 

19/09/2025 | 16:43Redacción Cadena 3

FOTO: Diego Spagnuolo y Javier Milei.

El presidente Javier Milei se refirió este viernes al escándalo por los supuestos audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se alude a coimas y manejos irregulares dentro del organismo.

En diálogo exclusivo con Cadena 3, Milei sostuvo que su gestión mantiene la asistencia a todos los ciudadanos que corresponda y negó cualquier irregularidad en el gobierno: “Nosotros no le hemos quitado la asistencia a nadie que le corresponda, no me voy a dejar psicopatear por el partido del Estado. Todos los vulnerables están contenidos y eso está desde el primer día. Después, que haya miserabilidad política es otra cosa”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mandatario se mostró confiado en la integridad de su administración y destacó la vocación de servicio de su equipo: “Yo estoy tranquilo, somos un gobierno de gente honesta y estamos por vocación de servicio. Acá no vinimos por el oro, sino por el bronce”, aseguró.

Con estas declaraciones, Milei buscó despejar dudas sobre la gestión de ANDIS y diferenciar a su gobierno de la “política tradicional”, a la que acusó de generar conflictos y conflictos mediáticos en torno a la asistencia social.

El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión política, mientras el oficialismo enfrenta cuestionamientos por distintas áreas de la administración pública y la oposición busca capitalizar denuncias de presunta corrupción en organismos del Estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién se refirió al escándalo de los audios filtrados?
El presidente Javier Milei se refirió al escándalo relacionado con Diego Spagnuolo y la ANDIS.

¿Qué negó Milei en su declaración?
Negó cualquier irregularidad en su gobierno y afirmó que no se ha quitado asistencia a los ciudadanos que la necesitan.

¿Cómo describió Milei a su administración?
La describió como un gobierno de gente honesta, con vocación de servicio y sin intereses materiales.

¿Qué busca diferenciar Milei en sus declaraciones?
Busca diferenciar su gobierno de la “política tradicional” y sus conflictos mediáticos.

¿En qué contexto se produce el escándalo?
En un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos al oficialismo por presunta corrupción.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho