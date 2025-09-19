Milei habló del escándalo en ANDIS: "Somos un gobierno de gente honesta"
El presidente defendió la gestión tras los audios filtrados, asegurando que todos los ciudadanos vulnerables reciben la asistencia correspondiente y calificando de “miserabilidad política” las acusaciones.
19/09/2025 | 16:43Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Spagnuolo y Javier Milei.
El presidente Javier Milei se refirió este viernes al escándalo por los supuestos audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se alude a coimas y manejos irregulares dentro del organismo.
En diálogo exclusivo con Cadena 3, Milei sostuvo que su gestión mantiene la asistencia a todos los ciudadanos que corresponda y negó cualquier irregularidad en el gobierno: “Nosotros no le hemos quitado la asistencia a nadie que le corresponda, no me voy a dejar psicopatear por el partido del Estado. Todos los vulnerables están contenidos y eso está desde el primer día. Después, que haya miserabilidad política es otra cosa”, afirmó.
El mandatario se mostró confiado en la integridad de su administración y destacó la vocación de servicio de su equipo: “Yo estoy tranquilo, somos un gobierno de gente honesta y estamos por vocación de servicio. Acá no vinimos por el oro, sino por el bronce”, aseguró.
Con estas declaraciones, Milei buscó despejar dudas sobre la gestión de ANDIS y diferenciar a su gobierno de la “política tradicional”, a la que acusó de generar conflictos y conflictos mediáticos en torno a la asistencia social.
El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión política, mientras el oficialismo enfrenta cuestionamientos por distintas áreas de la administración pública y la oposición busca capitalizar denuncias de presunta corrupción en organismos del Estado.
