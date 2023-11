Un rincón cubano en Córdoba donde personas ciegas aprenden salsa

Enrique Hernández, más conocido como “Kike”, es un inmigrante cubano que llegó a Córdoba hace 26 años.

Cuando dejó su patria natal, nunca pensó que al llegar se convertiría en profesor de salsa. “Todo el mundo me decía: ‘¿Eres cubano? ¿Por qué no me enseñas a bailar?’”.

Kike asegura que sabía bailar salsa pero no enseñar, así que su primer paso fue ingresar en un ballet que se llamaba Sangre Latina, también tomó clases de tango y folclore, para ver y aprender cómo era la docencia y la técnica que se usaba para enseñar baile.

La Bodeguita de Kike el Cubano

En este recorrido descubrió que le gustaba más la docencia que ser bailarín.

Un día, un joven ciego lo buscó para que le diera clases de salsa a un grupo de personas ciegas, un desafío nuevo para Kike que tomó como propio. “Yo no tenía experiencia, como yo soy más de explicar y no de pararme y que me copien, encajo perfectamente para la persona ciega porque hay que explicar un montón y cuando hay figuras complicadas se les agarra los pies para movérselos”, detalló.

“Lo más importante es verlos a ellos, para mí fue una experiencia espectacular a nivel personal como profe, que alguien no ve, hacerlo bailar y que ellos vean el crecimiento paso a paso”, contó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Paola, una de sus alumnas con baja visión asegura que en el grupo encontró la posibilidad de seguir con la misma pasión.

“Hace 23 años bailaba salsa y pensé que nunca más lo iba a hacer y acá estamos en esta nueva etapa. Sigo aprendiendo día a día y salgo feliz. Me siento viva y sana. Para esto no necesito bastón y por un rato no tenés esa condición”, reflexionó.