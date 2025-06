Una de las figuras de Colombia abandonó la concentración

En la previa a su enfrentamiento con la Selección argentina, Colombia se encuentra en medio de la polémica por una serie de rumores sobre peleas dentro del plantel que empezaron a circular tras el empate ante Perú y la salida de Jhon Jader Durán de la concentración sumó tensión a la situación.

Desde la cuenta oficial de la Selección de Colombia, se informó que el delantero quedó desafectado por una molestia física, aunque las versiones extraoficiales indican que habría estado involucrado en una discusión con otros jugadores en el entretiempo del último partido.

Diferentes medios colombianos fueron los primeros en dar a conocer la supuesta pelea a través de sus redes sociales, asegurando que Durán habría tenido un cruce con varios compañeros durante el descanso en el partido ante Perú.

Aun así, la Federación Colombiana de Fútbol y los jugadores negaron estos hechos, pero la salida del futbolista encendió aún más la polémica.

Este sábado se emitió un comunicado en el que anunciaba la baja de Durán por “molestias físicas”, sin dar demasiados detalles. Ese mismo día, el propio delantero habló con Gol Caracol para explicar su versión de los hechos: “Es un problema lumbar que estoy cargando hace rato y creo que ya llegó al límite. Se hablaron todos los temas y estoy saliendo porque me duele mucho la espalda. Prefiero tomar el riesgo ahora que después sea peor”.

Sin embargo, las declaraciones de Durán no lograron apagar los rumores, aún cuando negó cualquier tipo de conflicto con sus compañeros o con el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo: “No tengo ningún inconveniente, ni con el profe ni con el ‘viejo’, como le digo a James y a Lerma de cariño. Desde que llegué, ellos han sido como unos padres para mí”.

Durán también se mostró molesto con quienes difundieron los rumores sobre una supuesta pelea: “No sé cómo se llama el periodista, ni me interesa, porque son personas que son malas, que quieren arruinar una imagen. Nos enteramos saliendo del juego, y pues no pasó a mayores, porque no es verdad lo que dicen”.

En la zona mixta post partido ante Perú, los jugadores demoraron varias horas en aparecer, hecho que fue interpretado por la prensa local como una señal de que algo ocurría puertas adentro.

Si bien varios futbolistas se presentaron a declarar y negaron la existencia de conflictos, la falta de claridad y la salida repentina de Durán dejaron más dudas que certezas.

Colombia tendrá una difícil parada este martes ante la Selección argentina en el estadio Monumental a las 21 (hora argentina), donde la “Albiceleste” viene de ganarle a Chile por 1 a 0 e irá por una nueva victoria frente a su público.