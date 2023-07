Martino, mano a mano con Cadena 3: "Genera ilusión volver con Messi y Busquets"

Nicolás Mai

El flamante entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, habló en exclusiva con Cadena 3 en Miami, donde hizo referencia al hecho de volver a tener al mando a Lionel Messi y a Sergio Busquets, a quienes dirigió en Barcelona.

“Genera mucha ilusión volver a estar con ellos y ver hasta dónde podemos llegar”, aseguró.

Dirigiste en selecciones y en un montón de clubes. Acá hay una expectativa muy grande. Hoy, lamentablemente, la campaña no acompaña, pero evidentemente si decidiste tomarte este tiempo de pensar y asumir es porque tenés mucha confianza en lo que vos podés dar y en el plantel.

Si bien este club tiene 4 o 5 años compitiendo en la MLS, todo lo que venimos hablando respecto a la manera en que podemos hacer que esto sea mucho mejor que lo hecho actualmente se van cumpliendo: objetivos, futbolistas van llegando, algunos lesionados se van recuperando, futbolistas que estuvieron en la Copa Oro han vuelto. Todo esto lo vimos en las primeras conversaciones y tenemos las expectativas de revertir. No sé si podremos alcanzar la mejor versión que queremos para este año, pero para el año que viene estoy seguro que sí.

Ha llegado la experiencia y esperás por la juventud. ¿Cuál es la situación de Facundo Farías?

Es una operación que no quiero confirmar, pero está muy avanzada. Teníamos la expectativa de que Facundo esté en estos días, pero creo que esto va a demorar un poco más. Hemos tomado contacto con él; esperamos que tenga una pronta solución y que pueda entrenar con nosotros.

¿Qué te llevó a buscarlo después de tanto tiempo parado por su lesión de ligamentos?

Lo que vi en los últimos partidos de Colón me llevó a pensar en que ya estaba en la etapa donde el jugador había recuperado su mejor versión y había dejado atrás la lesión. Hubo un partido con Central, hace no muchas fechas atrás, que me convenció de que es un futbolista muy interesante para tenerlo aquí y para completar su evolución.

Nuestro objetivo no es que se quede 10 años en la MLS, sino que utilicen a la liga como para un lugar de cumplir sus sueños, pero también para completar su evolución y dar el salto a Europa.