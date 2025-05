El Papa León XIV pide oración por la unidad de los católicos en China

ROMA (AP) — El papa León XIV solicitó el domingo oraciones para que los católicos en China logren unirse a la Santa Sede, marcando sus primeras declaraciones sobre uno de los asuntos más delicados de su nuevo pontificado. El primer pontífice estadounidense subrayó que la Iglesia católica conmemoró el sábado un día especial para rezar por la situación de la Iglesia en China.

El papa Benedicto XVI había instaurado este día de festejo como parte de sus esfuerzos por integrar a los aproximadamente 12 millones de católicos en China, quienes permanecen divididos entre una Iglesia oficial controlada por el estado, que desestima la autoridad papal, y una Iglesia clandestina que ha mantenido su lealtad a Roma durante largas décadas de persecución.

En el contexto del día de oración, León destacó que “en las iglesias y santuarios de China y en todo el mundo, se han elevado oraciones a Dios, como signo de cariño y preocupación por los católicos chinos y su unión con la Iglesia universal”.

Durante su tradicional bendición del mediodía desde la ventana de su estudio, León imploró que los católicos en China y en otros lugares “reciban la gracia de ser testigos firmes y alegres del Evangelio, incluso en medio de las pruebas, promoviendo siempre la paz y la armonía”.

El papa Francisco había llevado más allá los esfuerzos de unificación de Benedicto, al aprobar un acuerdo controvertido en 2018 sobre la nominación de obispos. Aunque los detalles nunca se hicieron públicos, se permitió que la Iglesia controlada por el estado participara en la designación de sus líderes religiosos, mientras que Francisco retuvo el poder de veto sobre la elección final.

Dicho acuerdo ha sido objeto de críticas, particularmente de sectores de la derecha católica, que argumentan que ha cedido a las exigencias de Beijing y traicionado a los católicos clandestinos en China. El Vaticano, por su parte, sostiene que era el mejor resultado posible y ha renovado el acuerdo periódicamente desde entonces.

León deberá decidir si prosigue con la renovación del acuerdo. En ocasiones, Beijing ha infringido los términos con nombramientos unilaterales que se hicieron sin el consentimiento papal. La temática se volvió crítica antes del cónclave que eligió a León, cuando la Iglesia china procedió a elegir preliminarmente a dos obispos, un paso previo a su consagración oficial.

León le comunicó al arzobispo de Hong Kong, cardenal Stephen Chow, que había “visitado China múltiples veces y llegó a conocer la cultura y las realidades locales”, según lo indicó la agencia de noticias misionera Fides, citando comentarios que Chow reprodujo en su boletín semanal diocesano tras el cónclave. Chow expresó que espera que León adopte la dirección de Francisco para la Iglesia en China. Le obsequió a León una pequeña estatua de Nuestra Señora de Sheshan, altamente venerada por los fieles chinos y celebrada cada 24 de mayo.

El cardenal, un jesuita, instó a León a “no olvidar a la Iglesia en China y a su pueblo”, según el boletín. “Él asintió para indicar que no pasará por alto esta situación”, precisó Fides.

El Vaticano ha estado trabajando durante años para mejorar las relaciones con China, que se interrumpieron oficialmente hace más de siete décadas, cuando los comunistas llegaron al poder. Las relaciones estaban estancadas debido a la insistencia de China en su derecho exclusivo de nombrar obispos, considerando esto un asunto de soberanía, mientras que el Vaticano sostenía su derecho a designar a los sucesores de los apóstoles originales.

El acuerdo de 2018 buscó unir al rebaño, regularizando el estatus de siete obispos no reconocidos por Roma y descongelar años de distanciamiento entre el Vaticano y Beijing.

