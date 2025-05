Lo que tenés que saber si tenés dólares guardados en el colchón

En una semana intensa en materia económica, el gobierno nacional lanzó un ambicioso paquete de medidas bajo el título “Reparación histórica del ahorro nacional de los argentinos”. Para comprender el alcance de estas decisiones Damián Di Pace, columnista de Cadena 3, desmenuzó el anuncio oficial, evaluó sus implicancias y explicó cómo puede afectar el comportamiento del ahorro y consumo en el país.

1. Blanqueo e incentivos: del canuto a la inversión

Uno de los ejes principales de lo anunciado por el gobierno es la posibilidad de blanquear dólares no declarados. Di Pace distingue dos etapas: una previa, de blanqueo “con música clásica”, orientada a grandes capitales del ABC1; y esta nueva fase, que califica como “pan rock”, destinada a los ahorristas comunes, “los anárquicos resistentes al sistema que tienen el canutito debajo del colchón”.

“La idea es darles algún tipo de facilidad para que lo saquen a circular por la economía. No te resistas, te voy a ayudar para que lo hagas”, explica. Sin embargo, la desconfianza no es fácil de disipar. “La gran pregunta es si la gente va a soltar el canuto. El Ministro dijo: 'voten bien', como si la confianza viniera del lado de los ciudadanos, cuando debería ser al revés”, plantea Di Pace, subrayando la fragilidad de la confianza en la moneda argentina.

2. Cambios tributarios: el monotributo en la mira

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la relación entre consumo, patrimonio y el régimen tributario. Di Pace advierte: “Si vos sos monotributista y consumís más de 50 millones de pesos, ya no vas a poder seguir siéndolo”.

“Le estoy hablando a cuatro millones de personas, no a dos”, enfatiza. El nuevo régimen simplificado de ganancias aún no fue reglamentado, pero promete cambiar el juego para pequeños contribuyentes que, por volumen de gasto, pasen a una categoría superior. “La letra chica dice que hay que pasarse de régimen si se supera ese umbral”, advierte.

3. Ahorro e inversión: del sacrificio al rendimiento

Di Pace también reflexiona sobre el ahorro como práctica cultural y financiera. “El ahorro es un mini ajuste privado. Son menos comidas afuera, menos salidas. Es posponer gasto hoy para tener mejor bienestar mañana”, define.

Y subraya una gran falla del sistema argentino: la desconexión entre ahorro e inversión. “Argentina es un país donde el ahorro no se invierte porque no se puede declarar. La mayoría lo tiene en Franklin y no en Hornero. Entonces queda encanutado y pierde valor”.

Para ejemplificar, retoma una comparación impactante: “Un billete de 100 dólares del 2011, hoy tendría que valer 145 para mantener su poder adquisitivo. Es decir, quien ahorró en dólares también perdió: hoy le quedan 55”.

4. Perspectivas sobre el dólar: ¿pierde el que apuesta?

Ante la clásica pregunta “¿el que apuesta al dólar pierde?”, Di Pace no duda: “En el corto plazo, sí”. Y lo justifica con una metáfora potente: “El hornero (el peso) está en jaula. No hay pesos en la calle. Y Franklin (el dólar) quiere salir a pasear”. La escasez de pesos y la abundancia de dólares financieros hacen que, al menos por ahora, el dólar pierda atractivo como refugio. Sin embargo, advierte: “No me hagas hablar del mediano y largo plazo. Esa es la gran duda de los argentinos”.

5. El consumo en tiempos de ajuste: de la yerba al televisor

El nuevo escenario también se refleja en los hábitos de consumo. Di Pace señala que “cambió el ciclo macro y micro”. Antes, con alta inflación y emisión, la gente “se sacaba de encima los pesos y compraba un televisor o 50 paquetes de yerba”. Hoy, con una política monetaria restrictiva, “nadie va desesperado a desprenderse del peso”.

El caso del “Black Mayorista” refleja esta transformación. Aunque ofrece descuentos de hasta el 50%, se concentra en productos no esenciales como perfumería y limpieza. “La iniciativa es positiva, pero no cumple con las expectativas del cliente que busca una amplia gama de ofertas”, explicó Santiago Tarquino, referente del sector.

Una apuesta por la confianza

El gobierno intenta revertir décadas de desconfianza monetaria con incentivos al blanqueo, cambios tributarios y aperturas al sistema financiero. Pero como advierte Di Pace, “la moneda es una relación de confianza legalizada”. Mientras el Estado no logre transmitir seguridad y previsibilidad, el camino del canuto al banco seguirá siendo cuesta arriba.

“Esto llega hasta comprar el auto, nadie te va a joder. Pero si comprás una casa de 20 ambientes en Palermo, ARCA va a preguntar de dónde la sacaste”, resume el economista con su estilo directo.

En un país donde el ahorro es resistencia, y la inversión aún es un salto al vacío, los cambios recientes abren una nueva etapa. La clave, como siempre, estará en cómo reacciona la gente. Y en si, esta vez, se animan a soltar el canuto.

Entrevista de Buen Día Argentina