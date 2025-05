Galíndez, el héroe de Huracán en la semifinal: "No importa el próximo rival"

El arquero Hernán Galíndez, referente y capitán de Huracán, celebró el esfuerzo colectivo y destacó la actitud de sus compañeros en la eliminación de Independiente para pasar a la final del Torneo Apertura.

"Hay una alegría muy grande, en este momento no existe la lógica para analizar el partido. Hay que valorar el esfuerzo que hicimos, cómo corrimos y cómo trabajamos el partido, las situaciones de gol que tuvimos. Nos tocó jugar las dos últimas instancias de visitante en dos canchas complicadísimas y los supimos sacar adelante", aseguró Galíndez.

¡GALÍNDEZ LE ATAJÓ EL PENAL A HIDALGO Y HURACÁN ES FINALISTA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

Huracán selló su pase a la final del Torneo Apertura tras vencer a Independiente por penales en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini luego de un empate sin goles en los 90 minutos, en donde el "Globo" se impuso 6 a 5 en la tanda desde los doce pasos, con Hernán Galíndez como gran figura al atajar el remate decisivo de Santiago Hidalgo.

Sobre la final del torneo, Galíndez fue claro: "No importa el rival, ahora vamos a festejar nosotros y que sea el que Dios quiera". Huracán espera por su próximo adversario, que saldrá del cruce entre Platense y San Lorenzo.

"ESTE PENAL LO ATAJAMOS ENTRE LOS DOS" Galíndez atajó el penal definitorio y destacó el trabajo entre semana junto a Meza.



— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

El arquero también compartió el reconocimiento con su colega Sebastián Meza, suplente del equipo, a quien le agradeció por el apoyo durante la semana previa al partido. "La verdad es que me apoyé en él toda la semana, hablamos que si íbamos a penales yo iba a hacer lo que él me dijera. Confío ciegamente, es un hermano para mí. El arco de Huracán no es solamente mío, también de él y de los dos chicos y de nuestro entrenador de arqueros. Estamos los dos porque estos penales los atajamos entre los dos".

