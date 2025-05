Djokovic hizo historia en Ginebra: alcanzó los 100 títulos con un triunfo épico

El tenista Novak Djokovic sumó hoy un nuevo hito a su impresionante carrera al consagrarse campeón del ATP 250 de Ginebra y alcanzar así el título número 100 de su trayectoria profesional.

El serbio derrotó (5-7;7(7)-6(2) y 7(7)-6(2)) al polaco Hubert Hurkacz en la final del Torneo de Ginebra.

Con tres sets llenos de emoción, el serbio demostró un contundente nivel deportivo y se convirtió en el tercer jugador en la historia del tenis en romper la barrera del centenar de títulos, solo por detrás de Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103).

HISTORY. AGAIN. ??@DjokerNole wins his 100th ATP title in Geneva!!#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/so4NW0aKLc